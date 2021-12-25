https://tr.sputniknews.com/20211225/istanbul-havalimaninda-kacak-4-bin-canli-tibbi-suluk-ele-gecirildi-1052112317.html

İstanbul Havalimanı'nda kaçak 4 bin canlı tıbbi sülük ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda kaçak 4 bin canlı tıbbi sülük ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen yaklaşık 4 bin canlı tıbbi sülük ele geçirildi. Yakalanan şüpheliye 54 bin 555 lira... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T18:18+0300

2021-12-25T18:18+0300

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türkiye

istanbul

sülük

istanbul havalimanı

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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, 24 Aralık'ta yurt dışına kaçak yollarla çıkarılmak istenilen yaklaşık 4 bin canlı tıbbi sülük (Hirudo Verbana) İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza memurları tarafından yakalandı.Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'ne durumun bildirilmesinin ardından Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri havalimanına giderek sülükleri inceledi.İnceleme sonucunda, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamındaki sülüklerin yasa dışı yolla izinsiz ülkeden çıkarılmak istendiği tespit edildi.54 bin 555 lira idari para cezası uygulandıCİTES Sözleşmesi'ne aykırı olarak ülkeden çıkarılmak istenen tıbbi sülüklere el konuldu. Canlılığını koruyan sülükler ise doğal ortamlarına iade edildi.Sülükleri Türkiye'den kaçırmak isteyen şüpheliye ilgili kanun kapsamında 54 bin 555 lira idari para cezası uygulandı.

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