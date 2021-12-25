https://tr.sputniknews.com/20211225/istanbul-il-saglik-muduru-birkac-hafta-icinde-avrupa-gibi-olabiliriz-5-dalga-ihtimali-yuksek-1052103178.html

İstanbul İl Sağlık Müdürü: Birkaç hafta içinde Avrupa gibi olabiliriz, 5. dalga ihtimali yüksek

İstanbul İl Sağlık Müdürü: Birkaç hafta içinde Avrupa gibi olabiliriz, 5. dalga ihtimali yüksek

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'daki Omicron vakalarında yükseliş olduğunu ve birkaç hafta içinde beşinci dalganın yaşanmasını... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T09:56+0300

2021-12-25T09:56+0300

2021-12-25T11:06+0300

koronavirüs

koronavirüs

koronavirüs aşısı

koronavirüs tedbirleri

omicron

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Prof. Memişoğlu, İstanbul'daki koronavirüs vakalarındaki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul'da Omicron vakalarının 2-3 günlük bir yükselişe geçtiğini belirten Memişoğlu, "Ben yükseleceğini de düşünüyorum. Birkaç hafta içinde Avrupa gibi olabiliriz. Burada da yaşanacak bu. 5'inci dalga olma ihtimali yüksek. Birkaç günlük bir artış var ama önümüzdeki süreçte göreceğiz. Delta varyantındaki gibi hastanelerde yatışa yansıyan bir yükseliş yok" dedi. 'Kapanma olmayacak'Sabah'a konuşan Memişoğlu, gelecek süreçte kapanma olmayacağını düşündüğünü söyledi ve aşının önemine dikkat çekti: "Bence kapanma olmayacak. İngiltere ve Almanya'da da önlemler alındı ama o kadar sıkı tedbirler uygulanmadı. Kapanmada insanları eve kapatıyorsunuz ama komşuya gidiyor ve bir şey değişmiyor. Aşı çok önemli. Maske ve mesafe kuralı önemli."İstanbul'da yılbaşı için herhangi bir kapanma ya da kısıtlama planlamasının olmadığını söyleyen Prof. Dr. Memişoğlu, toplumun pandemi kültürüne, bilince ulaştığına inandığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkesin kısıtlaması veya kontrolünü, kendisinin yapabileceğine ve bunun bilincinde olduğuna inanıyorum. Bir kısıtlama ya da yasaklama şu anda söz konusu değil. Ama tabii ki vaka sayıları da kontrol edilerek bu kararlar veriliyor. Şu bilinsin ki özellikle Avrupa'daki yükselişlerden bir süre sonra İstanbul ve Türkiye'de de vaka sayılarında bir yükseliş oluyor. Bizim sağlık sistemimiz de, bizler de buna hazırlıklıyız. Panikle, korku ile değil; tedbirle de bu işin üstesinden geleceğimizin bilinmesini istiyorum. O nedenle de herkesin kişisel olarak tedbirlerine dikkat etmesi gerektiğine inanıyorum"'Mayıstan sonra rahatlarız'"Nisan- Mayıs gibi rahatlayacağımızı düşünüyorum ama önümüzdeki birkaç haftamız önemli olacak" diyen Memişoğlu şöyle devam etti: "Yükselme trendi olursa birkaç hafta içinde şubatta biraz zorlanabiliriz. Ama bu birkaç hafta trend yükselecek mi başka yöne mi evrilecek onu göreceğiz. Omicron varyantı ile yükseliş Avrupa'da başladı. Muhtemelen Amerika'da da bir yükseliş başlayacak. Onlar şubat ayında büyük pik bekliyorlar. Yeniden böyle bir pik yaşanması ölüm oranları böyle kalırsa "endemi" olarak kabul edilebilir. Mayıstan sonra rahatlarız diye düşünüyorum."

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koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri , omicron