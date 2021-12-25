https://tr.sputniknews.com/20211225/istanbulda-sarallar-cetesine-operasyon-13-supheli-gozaltina-alindi--1052100384.html

İstanbul'da 'Sarallar' çetesine operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da 'Sarallar' çetesine operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da 'Tırpan' operasyonu kapsamında, 9'u 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütünden olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı. 25.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

operasyon

çete

sarallar

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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgütün faaliyetleri kapsamında yağma", "tefecilik" ve "tehdit" suçlarını gerçekleştirdiği belirlenen "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü ile bu örgüte silah temin eden bir alt gruba yönelik çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında 6 ilçede düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütünün yöneticileri Ö.B.S. ve kendini "Saral" olarak tanıtan E.B.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli yakalandı. Ayrıca örgüte silah sağladığı tespit edilen alt gruptan da 4 kişi gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda, 77 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 1673 mermi bulundu.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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istanbul, operasyon, çete, sarallar