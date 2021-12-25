Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211225/italyada-54-bin-762-vaka-ile-en-yuksek-gunluk-kovid-19-vaka-sayisina-ulasildi-1052115503.html
İtalya'da 54 bin 762 vaka ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı
İtalya'da 54 bin 762 vaka ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı
İtalya'da son 24 saatte yapılan 969 bin 752 testte 54 bin 762 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana en yüksek... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T21:25+0300
2021-12-25T21:25+0300
koronavirüs
italya
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/09/1044233184_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5eea31e2f7d1cd804d18e2134418b512.jpg
İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 144 kişi hayatını kaybetti.Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 969 bin 752 testte 54 bin 762 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı bugün kaydedildi.Vaka sayısı 5 milyon 622 bin 431'e ulaştı.Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 500 bin 466'ya, yoğun bakımdakilerin sayısı 1071'e çıktı.İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 144 artarak 136 bin 530'a yükseldi.İyileşenlerin sayısı da 14 bin 851 artışla 4 milyon 985 bin 435'e ulaştı.Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 108 milyon 189 bin 4 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 209 bin 85 oldu.Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 17 milyon 19 bin 500 hatırlatıcı doz uygulandı.
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/09/1044233184_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_06d863cbc5d58781366a5fae49e20c54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
italya, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını

İtalya'da 54 bin 762 vaka ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı

21:25 25.12.2021
© AP Photo / Gregorio BorgiaCan kayıplarının arttığı İtalya'da 'Yanlış insanlar mı aşılanıyor?' sorusu gündemde
Can kayıplarının arttığı İtalya'da 'Yanlış insanlar mı aşılanıyor?' sorusu gündemde - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia
Abone ol
İtalya'da son 24 saatte yapılan 969 bin 752 testte 54 bin 762 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 144 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 969 bin 752 testte 54 bin 762 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı bugün kaydedildi.
Vaka sayısı 5 milyon 622 bin 431'e ulaştı.
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 500 bin 466'ya, yoğun bakımdakilerin sayısı 1071'e çıktı.
İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 144 artarak 136 bin 530'a yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 14 bin 851 artışla 4 milyon 985 bin 435'e ulaştı.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 108 milyon 189 bin 4 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 209 bin 85 oldu.
Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 17 milyon 19 bin 500 hatırlatıcı doz uygulandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:47Erdoğan'dan Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin paylaşım: Süreci hassasiyetle takip edeceğiz
21:37Gamaleya Merkezi, Sputnik M aşısının ilk partisini sivil kullanıma soktu
21:25İtalya'da 54 bin 762 vaka ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı
21:11CHP Sözcüsü Öztrak: Erdoğan arka kapıdan döviz satma operasyonlarına yeniden başlamıştır
21:09Öldürdüğü kişiye emniyet kemeri taktı, şehirler arası yolculuk yaptı
20:28Türkiye'de 20 bin 470 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi
20:28La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı 85 gün sonra söndü
20:23Altı yaşındaki çocuğunu öldürüp intihara teşebbüs etti
20:05İran Cumhurbaşkanı Reisi: İran'a yönelik her türlü düşmanca harekete cevap verilecek
19:49Paşinyan: Ermenistan göz altına aldığı iki askeri Azerbaycan'a iade etti
19:46Hırvatistan'da su hortumu
19:37Prof. Dr. Özdarendeli 'TURKOVAC'ı anlattı: Tüm dünyaya şifa olacak
19:15Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu
19:14Kanatları yerli kompozit malzemeden üretilen yeni Rus yolcu uçağı, ilk kez havalandı
18:53ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 816 bini geçti
18:48Putin ve Vucic, enerji projeleri ve gaz tedariki konularını görüştü
18:47Bakan Koca: Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı
18:38ABD'de Noel tatilinde koronavirüs nedeniyle 1600'den fazla uçak seferi iptal edildi
18:33Rusya’nın iki yeni savaş gemisi, Karadeniz Filosu’na takviye güç olarak yola çıktı
18:29Karamollaoğlu: İşi ehline verirsek destanlar yazabiliyoruz, SİHA'lar ile gördük