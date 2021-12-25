https://tr.sputniknews.com/20211225/italyada-54-bin-762-vaka-ile-en-yuksek-gunluk-kovid-19-vaka-sayisina-ulasildi-1052115503.html

İtalya'da 54 bin 762 vaka ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı

İtalya'da 54 bin 762 vaka ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı

İtalya'da son 24 saatte yapılan 969 bin 752 testte 54 bin 762 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana en yüksek... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T21:25+0300

2021-12-25T21:25+0300

2021-12-25T21:25+0300

koronavirüs

italya

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

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İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 144 kişi hayatını kaybetti.Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 969 bin 752 testte 54 bin 762 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı bugün kaydedildi.Vaka sayısı 5 milyon 622 bin 431'e ulaştı.Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 500 bin 466'ya, yoğun bakımdakilerin sayısı 1071'e çıktı.İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 144 artarak 136 bin 530'a yükseldi.İyileşenlerin sayısı da 14 bin 851 artışla 4 milyon 985 bin 435'e ulaştı.Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 108 milyon 189 bin 4 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 209 bin 85 oldu.Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 17 milyon 19 bin 500 hatırlatıcı doz uygulandı.

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italya, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını