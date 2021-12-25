https://tr.sputniknews.com/20211225/james-franco-johnny-deppin-amber-hearda-actigi-hakaret-davasinda-mahkemeye-cagrildi-1052105225.html

James Franco, Johnny Depp'in Amber Heard'a açtığı hakaret davasında mahkemeye çağrıldı

James Franco, Johnny Depp'in Amber Heard'a açtığı hakaret davasında mahkemeye çağrıldı

Öğrencileriyle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmesiyle gündeme gelen ABD'li aktör James Franco'nun, Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki davada ifade... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T12:29+0300

2021-12-25T12:29+0300

2021-12-25T12:32+0300

yaşam

johnny depp

amber heard

kadına şiddet

darp

dava

james franco

boşanma

suçlama

hollywood

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Johnny Depp ile eski karısı Amber Heard arasındaki uzun süredir devam eden sert hukuk savaşında Depp daha önce, Heard'e 2018'de Washington Post'ta aile içi şiddet kurbanı olduğuna yönelik kaleme aldığı yazı gerekçesiyle ABD'nin Virginia eyaletinde dava açtı. Depp Heard'ı, 2015 yılında The Adderall Diaries'in çekimleri sırasında rol arkadaşı Franco ile kendisini aldatmakla suçlamıştı. Bunun üzerine Heard, eski eşi Depp'in kendisini rol arkadaşı James Franco'dan kıskandığı için sinir krizi geçirdiğini iddia etmişti. Franco'ya davada, o dönem Depp'le evli olan Heard'le ilişki yaşayıp yaşamadığı ile ilgili sorular yöneltilecek.Darp izleri sorulacakHeard Washington Post'a yazdığı yazısında isim vermese de Depp, kendisinin kastedildiğinin açık olduğunu belirterek hakkındaki tüm istismar iddialarını reddetmişti. Heard, Depp'in kendisine çeşitli biçimlerde şiddet uyguladığını iddia etmesi üzerine, Depp'in avukatları harekete geçti.Mayıs 2016'da Depp'le yaşadığı kavgadan 24 saat sonra Heard'ün Franco'yla asansöre binmesinin görüntüleri ilişki iddialarını gündeme getirmişti. Kayıtlar nedeniyle Franco'ya mahkeme celbi gönderilmişti. Franco'nun, Depp'in Heard'e açtığı 50 milyon dolarlık (yaklaşık 550 milyon TL) iftira davasında 2022'nin ilk aylarında ifade vermesi bekleniyor. Depp'in avukatları Franco'ya, Heard'ün şiddet gördüğünün kanıtı olarak sunduğu yüzündeki yaraları görüp görmediğini soracak.Franco ve Heard, o dönem evli olan çiftin birlikte yaşadığı evin asansöründen ayrılırken görüntülenmişti. Aktörün söz konusu davada kilit bir rol oynayabileceği düşünülüyor.Öğrencilerine uyguladığı cinsel istismarı itiraf etmiştiGeçtiğimiz günlerde Franco, hakkındaki cinsel istismar suçlamalarının su yüzüne çıkmasından 4 yıl sonra kendi oyunculuk okulundan öğrencilerle yattığını kabul etti. Açtığı oyunculuk okulunda kadın öğrencilere yönelik cinsel içerikli davranışlarda bulunma suçlamasıyla açılan davada temmuz ayında 2.2 milyon dolar ödemeyi kabul eden James Franco, The Jess Cagle Podcast yayınında itiraflarda bulundu.Öğretmen ile öğrenci arasındaki güç dinamiklerinin rıza kavramını çarpıtma potansiyelinden nasıl habersiz olabileceği sorulduğunda, Franco "O zamanlar aklım başımda değildi" yanıtını vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20200721/deppin-iftira-davasi-musk-hearde-sana-7-gun-24-saat-guvenlik-ayarlarim-cunku-senden-gercekten-1042501324.html

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johnny depp, amber heard, kadına şiddet, darp, dava, james franco, boşanma, suçlama, hollywood, itiraf