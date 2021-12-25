https://tr.sputniknews.com/20211225/karisiyla-barisan-adam-kiz-arkadasini-sokaga-atti--1052106668.html

Karısıyla barışan adam, kız arkadaşını sokağa attı

Karısıyla barışan adam, kız arkadaşını sokağa attı

Sultangazi'de, 50 yaşındaki kadın iddiaya göre eşiyle tekrar barışan, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından eşyaları ile sokağa atıldı. Kadın... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T13:51+0300

2021-12-25T13:51+0300

2021-12-25T13:51+0300

yaşam

istanbul

sultangazi

kadın

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Olay, dün sabah saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma namazı kılmak için Hayırlıoğlu Camii'ne gelen cemaat, boş arazide eşyalarla bir kadını gördü. Kadının üşüdüğünü fark edince de durumu mahalle muhtarı İsmail Karcıoğlu'na ilettiler. Boş araziye gelen Karcıoğlu, kadının erkek arkadaşı ve onun eşi tarafından sokağa atıldığını öğrendi. Karcıoğlu, İlçe Kaymakamı Uğur Kalkan'ı durumdan haberdar etti. Olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi.İsminin Filiz Özdemir olduğu öğrenilen kadın için seferber olundu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait misafirhaneye yerleştirilmek istenen Özdemir, önce eşyalarını bırakıp gitmek istemedi. İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı İsmail Karcıoğlu, Cebeci Mahallesi Muhtarı Muhammed Ayşan ve zabıta ekiplerinin ikna etmesi üzerine Özdemir, İBB'ye ait misafirhaneye götürüldü. Ev eşyaları ise Sultangazi Belediyesi'ne ait depoya konularak, muhafaza altına alındı.Yaşadıklarını anlatan Filiz Özdemir, "Erkek arkadaşımla 9 yıldır tanışıyoruz. 2 evliliği var. Ben daha önce kiradaydım. Ev sahibi evden çıkarınca, erkek arkadaşım kendilerinde kalabileceğimi söyledi. O sıralarda eşiyle kavga etmiş, eşi de evi terk etmişti. Ben de 3 ay önce erkek arkadaşımın evine yerleştim. Evin bir odasına eşyalarımı koydum. Üç ay önce evi terk eden karısıyla barıştılar ve eşi eve geri döndü. Bugün sabah da beni evden kovdular. Zor durumda olduğumu için buraya geldim. Ben erkek arkadaşımın eşlerini de tanıyorum. Evine yerleşmeden önce yine evlerine gidip, geliyordum. Bazen yatıya kalıyordum. Diğer eşi ile de tartışmıştı. O eşi de çocuklarını alarak ayrı bir eve çıkmıştı" dedi.

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istanbul, sultangazi, kadın