https://tr.sputniknews.com/20211225/kongoda-menenjit-salgini-sona-erdi-1052100592.html

Kongo'da menenjit salgını sona erdi

Kongo'da menenjit salgını sona erdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde, Eylül 2021’de başlayan menenjit salgını sona erdi. Salgının başından bu yana 2 bin 662 vaka tespit edilirken, 205 kişi... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T00:29+0300

2021-12-25T00:29+0300

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kongo

menenjit

maden ocağı

salgın

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanı Jean Jacques Mbungani, Eylül 2021’de Tshopo eyaletinde başlayan menenjit salgınının sona erdiğini açkladı.Mbungani, salgının başından bu yana 2 bin 662 vaka tespit ettiklerini ve 205 kişinin salgından dolayı hayatını kaybettiğini belirtti.'Salgın hızlıca kontrol altına alındı'Bakan Mbungani, ücretsiz tedavi ve toplu aşılama gibi uygulamalar sayesinde salgını hızlıca kontrol altına aldıklarını sözlerine ekledi.Ölüm oranı yaklaşık yüzde 8 olan menenjit salgınının son dalgası, ilk olarak ülkenin kuzeyinde bulunan Tshopo eyaletinin Banalia bölgesindeki maden ocaklarında çalışan işçilerde görülmüştü.

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kongo, menenjit, maden ocağı, salgın