https://tr.sputniknews.com/20211225/kovid-19-geciren-hastalar-kalp-kasi-tutulumu-riskiyle-karsi-karsiya-1052108539.html

Kovid-19 geçiren hastalar 'kalp kası tutulumu' riskiyle karşı karşıya

Kovid-19 geçiren hastalar 'kalp kası tutulumu' riskiyle karşı karşıya

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Kardiyoloji Enstitüsü Kardiyolojik Temel Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Kovid-19 geçiren hastaların... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T15:14+0300

2021-12-25T15:14+0300

2021-12-25T15:14+0300

yaşam

kalp kaslarında kasılma

kovid-19

miyokardit

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Prof. Dr. Yıldız, "Sağlıklı Yaşam ve Kalp Sağlığı" başlıklı panel için geldiği Edirne'de, Kovid-19'un viral bir mikroorganizma olduğunu ifade etti.Normalde gribal enfeksiyon ya da üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren hastalarda miyokardit denilen kalp kası tutulumunun gözlendiğini dile getiren Yıldız, bu durumun Kovid-19 geçiren hastalarda daha sık görüldüğüne dikkati çekti.Kovid-19'un kalpte hasarlara yol açabildiğini anlatan Yıldız, şunları kaydetti:'Hastanelere başvurular azalmış durumda'Yıldız, Kovid-19 süresince en büyük sıkıntıların başında kalp rahatsızlığı olan hastaların sağlık kuruluşlarına gelmekten çekinmeleri ve geç başvuruda bulunmaları geldiğini dile getirdi.Kovid-19 korkusuyla hastaların kontrollerini aksattıklarını vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti:Prof. Dr. Yıldız, tüm aşılarda olduğu gibi Kovid-19 aşılarının da birtakım yan etkilerinin olabildiğini ancak bu durumun aşıların koruyucu gücünün görmezden gelinmesine neden olamayacağını ifade etti.Salgınla mücadelede en etkili silahların başında aşıların geldiğine değinen Yıldız, "Aşının koruyucu özelliğinin daha fazla olması nedeniyle herkesin aşısını olması gerekmektedir." diye konuştu.

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kalp kaslarında kasılma, kovid-19, miyokardit