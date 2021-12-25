https://tr.sputniknews.com/20211225/kremlin-putin-ve-misirli-mevkidasi-sisi-iki-ulke-arasindaki-isbirligini-gorustu-1052117625.html

Kremlin: Putin ve Mısırlı mevkidaşı Sisi, iki ülke arasındaki işbirliğini görüştü

Kremlin: Putin ve Mısırlı mevkidaşı Sisi, iki ülke arasındaki işbirliğini görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin’in Mısırlı mevkidaşı Sisi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, El Dabaa bölgesinde nükleer santral... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T23:40+0300

2021-12-25T23:40+0300

2021-12-25T23:42+0300

dünya

vladimir putin

abdülffetah sisi

telefon görüşmesi

işbirliği

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Kremlin basın dairesinin yaptığı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile telefonda görüştü, görüşmede liderler, El Dabaa bölgesinde nükleer santral inşaatı ve Süveyş Kanalı’nın yakınında Rus sanayi bölgesinin kurulması dahil olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı ve yaklaşan yeni yıl vesilesiyle birbirilerini kutladı.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Liderler, Mısır'daki ilk nükleer santral El Dabaa’nın inşaatı ve Süveyş Kanalı’nın yakınında bir Rus sanayi bölgesinin kurulması dahil olmak üzere, çeşitli alanlarda ulaşılan ikili işbirliği seviyesine övgüde bulundu” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre liderler ayrıca Libya'da siyasi çözüm konusunda Rusya ve Mısır'ın yaklaşımlarının benzerliğine dikkat çekti.Mısır’ın Haziran 2022'de düzenlenecek olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na konuk ülke olarak katılacağı da ifade edilen açıklamada, Putin ve Sisi’nin birbirilerini yaklaşan yeni yıl vesilesiyle kutladıkları ve yakın temaslarını ileride de sürdürme konusunda anlaştıkları vurgulandı.

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vladimir putin, abdülffetah sisi, telefon görüşmesi, işbirliği