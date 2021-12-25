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Kremlin: Putin ve Mısırlı mevkidaşı Sisi, iki ülke arasındaki işbirliğini görüştü
Kremlin: Putin ve Mısırlı mevkidaşı Sisi, iki ülke arasındaki işbirliğini görüştü
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin’in Mısırlı mevkidaşı Sisi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, El Dabaa bölgesinde nükleer santral... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T23:40+0300
2021-12-25T23:42+0300
dünya
vladimir putin
abdülffetah sisi
telefon görüşmesi
işbirliği
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Kremlin basın dairesinin yaptığı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile telefonda görüştü, görüşmede liderler, El Dabaa bölgesinde nükleer santral inşaatı ve Süveyş Kanalı’nın yakınında Rus sanayi bölgesinin kurulması dahil olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı ve yaklaşan yeni yıl vesilesiyle birbirilerini kutladı.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Liderler, Mısır'daki ilk nükleer santral El Dabaa’nın inşaatı ve Süveyş Kanalı’nın yakınında bir Rus sanayi bölgesinin kurulması dahil olmak üzere, çeşitli alanlarda ulaşılan ikili işbirliği seviyesine övgüde bulundu” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre liderler ayrıca Libya'da siyasi çözüm konusunda Rusya ve Mısır'ın yaklaşımlarının benzerliğine dikkat çekti.Mısır’ın Haziran 2022'de düzenlenecek olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na konuk ülke olarak katılacağı da ifade edilen açıklamada, Putin ve Sisi’nin birbirilerini yaklaşan yeni yıl vesilesiyle kutladıkları ve yakın temaslarını ileride de sürdürme konusunda anlaştıkları vurgulandı.
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vladimir putin, abdülffetah sisi, telefon görüşmesi, işbirliği

Kremlin: Putin ve Mısırlı mevkidaşı Sisi, iki ülke arasındaki işbirliğini görüştü

23:40 25.12.2021 (güncellendi: 23:42 25.12.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin’in Mısırlı mevkidaşı Sisi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, El Dabaa bölgesinde nükleer santral inşaatı ve Süveyş Kanalı’nın yakınında Rus sanayi bölgesinin kurulması dahil olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin ele alındığı bildirildi.
Kremlin basın dairesinin yaptığı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile telefonda görüştü, görüşmede liderler, El Dabaa bölgesinde nükleer santral inşaatı ve Süveyş Kanalı’nın yakınında Rus sanayi bölgesinin kurulması dahil olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı ve yaklaşan yeni yıl vesilesiyle birbirilerini kutladı.
Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Liderler, Mısır'daki ilk nükleer santral El Dabaa’nın inşaatı ve Süveyş Kanalı’nın yakınında bir Rus sanayi bölgesinin kurulması dahil olmak üzere, çeşitli alanlarda ulaşılan ikili işbirliği seviyesine övgüde bulundu” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre liderler ayrıca Libya'da siyasi çözüm konusunda Rusya ve Mısır'ın yaklaşımlarının benzerliğine dikkat çekti.
Mısır’ın Haziran 2022'de düzenlenecek olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na konuk ülke olarak katılacağı da ifade edilen açıklamada, Putin ve Sisi’nin birbirilerini yaklaşan yeni yıl vesilesiyle kutladıkları ve yakın temaslarını ileride de sürdürme konusunda anlaştıkları vurgulandı.
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