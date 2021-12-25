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La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı 85 gün sonra söndü
La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı 85 gün sonra söndü
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 85 gün boyunca aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın sismik aktivitelerinin sona... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T20:28+0300
2021-12-25T20:28+0300
dünya
ispanya
yanardağ
volkan
la palma
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Yetkililer, Cumbre Vieja Yanardağı'nda 10 gündür patlama ve lav akışının görülmediğini açıkladı.Kanarya Adaları'nın Volkanik Acil Durum Komitesi Müdürü Julio Perez, yanardağın sönmesinden dolayı rahatladıklarını ve bu şekilde bölgede meydana gelen hasarların giderilmesine odaklanabileceklerini belirtti.Cumbre Vieja'da volkanik hareketlilik 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık itibarıyla 85'inci gününü doldurdu ve böylece 1585 yılında 84 günle "en uzun süre aktif kalan volkan" olan Tehuya Yanardağı'nı geride bıraktı. Bu zamana kadar 94 milyon metreküpten fazla lav püskürten volkan, çoğunluğu ev 2 bin 896 binayı yakıp yıktı, 150 binada kısmi hasara neden oldu.Yanardağın aktif olduğu dönemde ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgede 6 bine yakın kişinin evlerini tahliye etmesine neden olan volkanın ada ekonomisine verdiği zarar ise 900 milyon avroyu geçti.Lavlar yanardağ çevresinde 1182 hektarlık alanı kaplamış, denize dökülen alanda da 48 hektarlık bir delta oluşmuştu.İlk defa aktif duruma geçtiği için henüz resmi adı konulmayan volkan, basın, halk ve uzmanlar tarafından bölgedeki doğal parka verilen isim olan Cumbre Vieja ile adlandırılıyor.Yanardağın söndüğünün resmi olarak açıklanabilmesi için 10 gün boyunca sismik aktivitelerin meydana gelmemesi gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211103/la-palma-adasindaki-yanardag-patlamasindan-sag-kurtulan-yavru-kediye-magma-adi-verildi-1050437179.html
https://tr.sputniknews.com/20211122/lavlarin-denize-ulastigi-la-palmada-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi-1051050667.html
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ispanya, yanardağ, volkan, la palma

La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı 85 gün sonra söndü

20:28 25.12.2021
© REUTERS / BORJA SUAREZİspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 85 gün boyunca aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın sismik aktivitelerinin sona erdiği bildirildi.
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 85 gün boyunca aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın sismik aktivitelerinin sona erdiği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / BORJA SUAREZ
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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 85 gün boyunca aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın sismik aktivitelerinin sona erdiği bildirildi.
Yetkililer, Cumbre Vieja Yanardağı'nda 10 gündür patlama ve lav akışının görülmediğini açıkladı.
Kanarya Adaları'nın Volkanik Acil Durum Komitesi Müdürü Julio Perez, yanardağın sönmesinden dolayı rahatladıklarını ve bu şekilde bölgede meydana gelen hasarların giderilmesine odaklanabileceklerini belirtti.
Cumbre Vieja'da volkanik hareketlilik 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık itibarıyla 85'inci gününü doldurdu ve böylece 1585 yılında 84 günle "en uzun süre aktif kalan volkan" olan Tehuya Yanardağı'nı geride bıraktı. Bu zamana kadar 94 milyon metreküpten fazla lav püskürten volkan, çoğunluğu ev 2 bin 896 binayı yakıp yıktı, 150 binada kısmi hasara neden oldu.
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Yanardağın aktif olduğu dönemde ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgede 6 bine yakın kişinin evlerini tahliye etmesine neden olan volkanın ada ekonomisine verdiği zarar ise 900 milyon avroyu geçti.
Lavlar yanardağ çevresinde 1182 hektarlık alanı kaplamış, denize dökülen alanda da 48 hektarlık bir delta oluşmuştu.
İlk defa aktif duruma geçtiği için henüz resmi adı konulmayan volkan, basın, halk ve uzmanlar tarafından bölgedeki doğal parka verilen isim olan Cumbre Vieja ile adlandırılıyor.
Yanardağın söndüğünün resmi olarak açıklanabilmesi için 10 gün boyunca sismik aktivitelerin meydana gelmemesi gerekiyor.
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