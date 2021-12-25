https://tr.sputniknews.com/20211225/leonardo-dicaprio-ile-bulusan-kate-winslet-aglamadan-duramadim-omur-boyu-birbirimize-bagliyiz-1052107587.html
Leonardo DiCaprio ile buluşan Kate Winslet: Ağlamadan duramadım, ömür boyu birbirimize bağlıyız
Leonardo DiCaprio ile buluşan Kate Winslet: Ağlamadan duramadım, ömür boyu birbirimize bağlıyız
ABD'li aktrist Kate Winslet, Titanik filmindeki rol arkadaşı Leonardo DiCaprio ile yeniden bir araya geldiği anları anlattı. Yıllar sonra gerçekleşen buluşmaya... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T14:34+0300
2021-12-25T14:34+0300
2021-12-25T14:50+0300
yaşam
kate winslet
leonardo dicaprio
jack dawson
emmy ödülleri
oscar ödülü
arkadaş
hollywood
covid-19
sosyal mesafe
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Herkesin hayatında ismini en az bir kere duyduğu kült film Titanik'in başrolleri Kate Winslet ve Leonardo Dicaprio uzun bir aradan sonra tekrar bir araya geldi.Emmy ödüllü oyuncu Winslet, The Guardian'a verdiği röportajda çok sevdiğini söylediği arkadaşı DiCaprio'dan bahsederek buluşmalarına dair detayları aktardı. 'Ağlamadan duramadım. Ömür boyu birbirimize bağlıyız'Bulundukları ülkelerden koronavirüs nedeniyle ayrılamadıklarını ve birbirlerini göremediklerini belirten Winslet, "Dünyadaki pek çok arkadaşlık gibi biz de Covid-19 yüzünden birbirimizi özlemek zorunda kaldık. O benim arkadaşım, benim çok çok yakın arkadaşım. Ömür boyu birbirimize bağlıyız" şeklinde konuştu.Titanik'in çekimleri sırasında kendisinin 21, DiCaprio'nun da 22 yaşında olduğunu hatırlatan oyuncu, "Ağlamadan duramadım. Onu hayatımın yarısından beridir tanıyorum" itirafında bulundu.'Sağlam ve sadık bir insan'Daha önce de People dergisinin 2016 yılındaki Şubat sayısına konuşan Winslet, DiCaprio için, "O sağlam, sadık bir insan. O harika bir arkadaş, her zaman öyleydi ve sadece benim için değil, etrafındaki herkes için… Şu anda da hiç olmadığı kadar güçlü bir aktör" şeklinde demeç vermişti.Winslet ve DiCaprio, 1997 Oscar ödüllü drama filmi Titanik'in setinde tanıştılar. Rose ve Jack karakterlerine hayat veren ikili, unutulmayan çiftler arasına girerek sinema tarihine de adlarını yazdırdı.
https://tr.sputniknews.com/20210114/titanicin-roseu-kate-Winslet-surekli-yargilandim-ve-zorbaliga-maruz-kaldim-1043577602.html
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kate winslet, leonardo dicaprio, jack dawson, emmy ödülleri, oscar ödülü, arkadaş, hollywood, covid-19, sosyal mesafe, titanik, rose dewitt bukater, itiraf, film
Leonardo DiCaprio ile buluşan Kate Winslet: Ağlamadan duramadım, ömür boyu birbirimize bağlıyız
14:34 25.12.2021 (güncellendi: 14:50 25.12.2021)
ABD'li aktrist Kate Winslet, Titanik filmindeki rol arkadaşı Leonardo DiCaprio ile yeniden bir araya geldiği anları anlattı. Yıllar sonra gerçekleşen buluşmaya dair konuşan Winstlet, "Ağlamadan duramadım. Onu hayatımın yarısından beridir tanıyorum." dedi.
Herkesin hayatında ismini en az bir kere duyduğu kült film Titanik'in başrolleri Kate Winslet ve Leonardo Dicaprio uzun bir aradan sonra tekrar bir araya geldi.
Emmy ödüllü
oyuncu Winslet, The Guardian
'a verdiği röportajda çok sevdiğini söylediği arkadaşı DiCaprio'dan bahsederek buluşmalarına dair detayları aktardı.
'Ağlamadan duramadım. Ömür boyu birbirimize bağlıyız'
Bulundukları ülkelerden koronavirüs nedeniyle ayrılamadıklarını ve birbirlerini göremediklerini belirten Winslet, "Dünyadaki pek çok arkadaşlık gibi biz de Covid-19 yüzünden birbirimizi özlemek zorunda kaldık. O benim arkadaşım, benim çok çok yakın arkadaşım. Ömür boyu birbirimize bağlıyız" şeklinde konuştu.
Titanik'in çekimleri sırasında kendisinin 21, DiCaprio'nun da 22 yaşında olduğunu hatırlatan oyuncu, "Ağlamadan duramadım. Onu hayatımın yarısından beridir tanıyorum" itirafında bulundu.
'Sağlam ve sadık bir insan'
Daha önce de People dergisinin 2016 yılındaki Şubat sayısına konuşan Winslet
, DiCaprio için, "O sağlam, sadık bir insan. O harika bir arkadaş, her zaman öyleydi ve sadece benim için değil, etrafındaki herkes için… Şu anda da hiç olmadığı kadar güçlü bir aktör"
şeklinde demeç vermişti.
Winslet ve DiCaprio, 1997 Oscar ödüllü drama filmi Titanik'in setinde tanıştılar. Rose ve Jack karakterlerine hayat veren ikili, unutulmayan çiftler arasına girerek sinema tarihine de adlarını yazdırdı.