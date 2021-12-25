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Londra'da Omicron etkisi: Yaya trafiği azaldı
Londra'da Omicron etkisi: Yaya trafiği azaldı
İngiltere'nin başkenti Londra'da Kovid-19'un Omicron varyantının etkisiyle yaya trafiği Noel'e rağmen azaldı. Ancak ülkede günlük vaka sayısı 120 bini geçerek... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T01:45+0300
2021-12-25T01:46+0300
koronavirüs
ingiltere
londra
vaka
koronavirüs
kovid-19
omicron
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İngiltere'de kentler, kasabalar ve alışveriş merkezleri gibi yerlerdeki tüketici davranışlarına ilişkin veriler toplayan Springboard'un açıklamasına göre, Londra'nın merkezindeki yaya sayısı, Noel arifesinde bir hafta öncesine oranla üçte bir oranında azaldı. Geçen yıla göre ise bu düşüş yüzde 42'yi buldu.Bu sene salgın kısıtlamalarının 2020'ye göre daha az olmasına rağmen yaya trafiğindeki düşüşün, Omicron varyantının etkisiyle Kovid-19 vakalarının rekor düzeylere çıkmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.Veriler, geçen haftaya göre Londra dışındaki kent merkezlerindeki yaya sayısında yüzde 10 düşüş yaşandığını gösterirken, kentlerin dışındaki alışveriş merkezlerine yapılan ziyaretlerin ise yaklaşık yüzde 20 arttığını ortaya koydu.Vakalarda yeni rekor kırıldıİngiltere'de son 24 saatte 122 bin 186 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.3 gün üst üste vakaların rekor kırdığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 137 artarak 147 bin 857'ye çıktı.'Noel'den önce yeni kısıtlamalar getirilmeyecek'Bu sayı, testi pozitif çıktıktan sonra 28 gün içinde hayatını kaybedenleri içerirken, ölüm sertifikalarına göre toplam can kaybı ise 171 bin 801 oldu.Ülkede 22 Aralık'ta 106 bin 122 ve 23 Aralık'ta 119 bin 789 Kovid-19 vakası tespit edilmişti.Başbakan Boris Johnson, ülkede Kovid-19 vakaları hızla artarken Noel'den önce yeni kısıtlamalar getirilmeyeceğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211224/ingiltere-istatistik-kurumu-londrada-her-10-kisiden-biri-koronavirus-tasiyor-1052086652.html
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ingiltere, londra, vaka, koronavirüs, kovid-19, omicron

Londra'da Omicron etkisi: Yaya trafiği azaldı

01:45 25.12.2021 (güncellendi: 01:46 25.12.2021)
© REUTERS / Henry Nichollsİngiltere - Londra - koronavirüs
İngiltere - Londra - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
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İngiltere'nin başkenti Londra'da Kovid-19'un Omicron varyantının etkisiyle yaya trafiği Noel'e rağmen azaldı. Ancak ülkede günlük vaka sayısı 120 bini geçerek bir kez daha rekor kırdı.
İngiltere'de kentler, kasabalar ve alışveriş merkezleri gibi yerlerdeki tüketici davranışlarına ilişkin veriler toplayan Springboard'un açıklamasına göre, Londra'nın merkezindeki yaya sayısı, Noel arifesinde bir hafta öncesine oranla üçte bir oranında azaldı. Geçen yıla göre ise bu düşüş yüzde 42'yi buldu.
Bu sene salgın kısıtlamalarının 2020'ye göre daha az olmasına rağmen yaya trafiğindeki düşüşün, Omicron varyantının etkisiyle Kovid-19 vakalarının rekor düzeylere çıkmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Veriler, geçen haftaya göre Londra dışındaki kent merkezlerindeki yaya sayısında yüzde 10 düşüş yaşandığını gösterirken, kentlerin dışındaki alışveriş merkezlerine yapılan ziyaretlerin ise yaklaşık yüzde 20 arttığını ortaya koydu.

Vakalarda yeni rekor kırıldı

İngiltere'de son 24 saatte 122 bin 186 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
3 gün üst üste vakaların rekor kırdığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 137 artarak 147 bin 857'ye çıktı.

'Noel'den önce yeni kısıtlamalar getirilmeyecek'

Bu sayı, testi pozitif çıktıktan sonra 28 gün içinde hayatını kaybedenleri içerirken, ölüm sertifikalarına göre toplam can kaybı ise 171 bin 801 oldu.
Ülkede 22 Aralık'ta 106 bin 122 ve 23 Aralık'ta 119 bin 789 Kovid-19 vakası tespit edilmişti.
Başbakan Boris Johnson, ülkede Kovid-19 vakaları hızla artarken Noel'den önce yeni kısıtlamalar getirilmeyeceğini açıklamıştı.
İngiltere - Londra - koronavirüs - maske - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
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