Lübnan Cumhurbaşkanı: Ülkenin ekonomik krizi aşması 6 ila 7 yıl alacak

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, ülkesinde geçen yılki Beyrut Limanı patlamasından sonra derinleşen ekonomik krize ilişkin değerlendirmede bulundu.Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Aun, "Şüphesiz değişimler olacak. Değişimler bizim fikriyat ve eylem biçimimizde olacak. Görevi kötüye kullanma, zimmete para geçirme, yolsuzluk ve yönetim kusuru sonucu geldiğimiz nokta budur. Bu da bazı değişiklikleri zorunlu kılıyor" ifadelerini kullandı.Aun, "Lübnan'ın krizi aşması için 6 ila 7 yıla ihtiyacı var" dedi.2019'dan bu yana Lübnan, siyasi istikrarsızlığa ve kitlesel protestolara neden olan ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya.Durum, 4 Ağustos 2020'de başkent Beyrut'u harap eden büyük patlamayla daha da kötüleşmişti.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, ülkesinin içinde bulunduğu ekonomik krizi aşmasının 6 ila 7 yıl alacağını ve önemli değişikliklerle karşı karşıya kalacağını söyledi.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, ülkesinde geçen yılki Beyrut Limanı patlamasından sonra derinleşen ekonomik krize ilişkin değerlendirmede bulundu.
Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Aun, "Şüphesiz değişimler olacak. Değişimler bizim fikriyat ve eylem biçimimizde olacak. Görevi kötüye kullanma, zimmete para geçirme, yolsuzluk ve yönetim kusuru sonucu geldiğimiz nokta budur. Bu da bazı değişiklikleri zorunlu kılıyor" ifadelerini kullandı.
Aun, "Lübnan'ın krizi aşması için 6 ila 7 yıla ihtiyacı var" dedi.
الرئيس عون: .من المؤكد أن التغيير آت وسيحصل. وهذا التغيير سيكون فكريا وعمليا، لأننا وصلنا الى ما نحن عليه نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل في النظام. وهذا ما سيفرض تغييراً معيناً، الا ان هذا التغيير بحاجة الى وقت، ولبنان بحاجة الى 6 او 7 سنوات للخروج من الازمة التي يعاني منها