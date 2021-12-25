https://tr.sputniknews.com/20211225/lubnan-cumhurbaskani-ulkenin-ekonomik-krizi-asmasi-6-ila-7-yil-alacak-1052102299.html

Lübnan Cumhurbaşkanı: Ülkenin ekonomik krizi aşması 6 ila 7 yıl alacak

Lübnan Cumhurbaşkanı: Ülkenin ekonomik krizi aşması 6 ila 7 yıl alacak

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, ülkesinin içinde bulunduğu ekonomik krizi aşmasının 6 ila 7 yıl alacağını ve önemli değişikliklerle karşı karşıya kalacağını... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T04:03+0300

2021-12-25T04:03+0300

2021-12-25T04:03+0300

dünya

lübnan

ekonomik kriz

mişel aun

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Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, ülkesinde geçen yılki Beyrut Limanı patlamasından sonra derinleşen ekonomik krize ilişkin değerlendirmede bulundu.Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Aun, "Şüphesiz değişimler olacak. Değişimler bizim fikriyat ve eylem biçimimizde olacak. Görevi kötüye kullanma, zimmete para geçirme, yolsuzluk ve yönetim kusuru sonucu geldiğimiz nokta budur. Bu da bazı değişiklikleri zorunlu kılıyor" ifadelerini kullandı.Aun, "Lübnan'ın krizi aşması için 6 ila 7 yıla ihtiyacı var" dedi.2019'dan bu yana Lübnan, siyasi istikrarsızlığa ve kitlesel protestolara neden olan ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya.Durum, 4 Ağustos 2020'de başkent Beyrut'u harap eden büyük patlamayla daha da kötüleşmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211220/lubnan-basbakani-mikati-tarihin-en-kotu-ekonomik-krizini-yasiyoruz-1051950173.html

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