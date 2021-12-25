Lübnan, Rus Sputnik Light aşısına acil kullanım izni verdi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) yetkilileri, Lübnan’ın, Rus koronavirüs aşısı Sputnik Light’ın kullanımına onay veren 24. ülke olduğunu belirtti. Sputnik Light, Türkiye dahil 71 ülkede kullanım izni bulunan Sputnik V aşısının bir doz olarak geliştirilmiş formülü.Sputnik V, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen bir yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında, koronavirüs ile savaşabilmesini sağlıyor.Etki oranı yüzde 97.6 olarak ölçülen Sputnik V aşısının koronavirüse karşı sağladığı kanıtlanmış yüksek koruma, İngiliz The Lancet dahil pek çok bilimsel yayında belgelenmiş durumda.
Rusya’da geliştirilen bir doz şeklindeki Sputnik Light koronavirüs aşısına Lübnan’da kullanım izni verildi. Rus aşısı ülkede, şimdiye dek aşı olmamış kişilere uygulanabilecek ya da güçlendirici doz yapılabilecek.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) yetkilileri, Lübnan’ın, Rus koronavirüs aşısı Sputnik Light’ın kullanımına onay veren 24. ülke olduğunu belirtti. Sputnik Light, Türkiye dahil 71 ülkede kullanım izni bulunan Sputnik V aşısının bir doz olarak geliştirilmiş formülü.
Sputnik V, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen bir yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.
Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında, koronavirüs ile savaşabilmesini sağlıyor.
Etki oranı yüzde 97.6 olarak ölçülen Sputnik V aşısının koronavirüse karşı sağladığı kanıtlanmış yüksek koruma, İngiliz The Lancet dahil pek çok bilimsel yayında belgelenmiş durumda.