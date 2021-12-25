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Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artıyor, yağış geliyor
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artıyor, yağış geliyor
Meteoroloji verilerine göre bugün yurt genelinde sıcaklıkların 2 ilâ 6 derece artması bekleniyor. Kıyı Ege'de ise sağanak yağış olması öngörülüyor. 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T12:43+0300
2021-12-25T12:43+0300
yaşam
türkiye
meteoroloji
yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirme şöyle:Hava sıcaklığı artıyorÖte yandan hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın hızı 50 km'yi buluyorRüzgârın genellikle güney ve güneybatı, yurdun güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
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türkiye, meteoroloji, yağış

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artıyor, yağış geliyor

12:43 25.12.2021
© AAYağmur, yağış
Yağmur, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© AA
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Meteoroloji verilerine göre bugün yurt genelinde sıcaklıkların 2 ilâ 6 derece artması bekleniyor. Kıyı Ege'de ise sağanak yağış olması öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirme şöyle:
"Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor."

Hava sıcaklığı artıyor

Öte yandan hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın hızı 50 km'yi buluyor

Rüzgârın genellikle güney ve güneybatı, yurdun güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
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