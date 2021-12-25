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https://tr.sputniknews.com/20211225/msb-15-temmuzun-ardindan-tskdan-24-bin-256-kisi-ihrac-edildi-1052104241.html
MSB: 15 Temmuz'un ardından TSK'dan 24 bin 256 kişi ihraç edildi
MSB: 15 Temmuz'un ardından TSK'dan 24 bin 256 kişi ihraç edildi
Mili Savunma Bakanı Akar, "15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde bugüne kadar 150’si general olmak üzere 24 bin 256 kişi ihraç edildi. 1185 personel hakkında... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T11:27+0300
2021-12-25T11:27+0300
türkiye
fetö
15 temmuz
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar, Türk Silahlı Kuvvetlerinden 9 bin 360’ı Bakan Akar’ın onayıyla olmak üzere toplam 24 bin 256 kişinin ihraç edildiğini açıkladı. 1185 personel hakkında ise idari süreç devam ediyor. İhraç edilenlerin arasında 150 general ve 10 bin 528 subayın olduğu belirtildi.FETÖ ‘den temizlendikçe Türk Silahlı Kuvvetlerinin daha da güçlendiğini aktaran Bakanlık kaynakları, yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen harekatlarla sayısı ve çapı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarıları bunun en önemli göstergesi olarak nitelendirdi.15 Temmuz'dan bugüne kadar 176 büyük çaplı operasyon icra edilirken, Mehmetçik 5 sene içinde 500’e yakın ulusal ve uluslararası çapta eğitim ve tatbikatı gerçekleştirdi.Komando tugayı sayısı 17’e yükseltildiKara Kuvvetleri Komutanlığının muharip imkan ve kabiliyetlerinin artırılması için komando tugayı sayısı 17’e yükseltilirken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar geçen sene 200 bin saat deniz seyir süresine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurları da son beş senedeki harekat uçuşu sayısını artırırken Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısının artırılmasına yönelik de önemli çalışmalar hayata geçirildi.Yapılan çalışmalar sonucunda Milli Savunma Bakanlığının personel sayısının 440 bin 293’ü askeri personel olmak üzere toplam 479 bin 833 olduğu belirtildi.Bununla birlikte Milli Savunma Üniversitesine toplam 11 bin 475 öğrenci eğitim ve öğretim görmeye devam ediyor. 2017’den itibaren ise harp okullarından 2 bin 693, astsubay meslek yüksekokullarından 6 bin 772 , harp enstitülerinden 2 bin 386, Müşterek Harp Enstitüsünden ise 106 personelin mezun olduğu kaydedildi."Gereken yapılıyor"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da FETÖ ile mücadele kapsamında yaptığı açıklamalarda, kararlı mücadelenin elde edilen yeni bilgi, belge ve veriler kapsamında bir bütün halinde sürdüğünü ifade etti.FETÖ ile mücadele kapsamında yapılması gereken ne varsa yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini dile getiren Akar, "TSK’nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz" diye konuştu.
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fetö, 15 temmuz, milli savunma bakanlığı (msb)

MSB: 15 Temmuz'un ardından TSK'dan 24 bin 256 kişi ihraç edildi

11:27 25.12.2021
© Fotoğraf : MSBMilli Savunma Bakanlığı (MSB)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© Fotoğraf : MSB
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Mili Savunma Bakanı Akar, "15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde bugüne kadar 150’si general olmak üzere 24 bin 256 kişi ihraç edildi. 1185 personel hakkında ise idari süreç devam ediyor." dedi.
Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar, Türk Silahlı Kuvvetlerinden 9 bin 360’ı Bakan Akar’ın onayıyla olmak üzere toplam 24 bin 256 kişinin ihraç edildiğini açıkladı. 1185 personel hakkında ise idari süreç devam ediyor. İhraç edilenlerin arasında 150 general ve 10 bin 528 subayın olduğu belirtildi.
FETÖ ‘den temizlendikçe Türk Silahlı Kuvvetlerinin daha da güçlendiğini aktaran Bakanlık kaynakları, yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen harekatlarla sayısı ve çapı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarıları bunun en önemli göstergesi olarak nitelendirdi.
15 Temmuz'dan bugüne kadar 176 büyük çaplı operasyon icra edilirken, Mehmetçik 5 sene içinde 500’e yakın ulusal ve uluslararası çapta eğitim ve tatbikatı gerçekleştirdi.

Komando tugayı sayısı 17’e yükseltildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığının muharip imkan ve kabiliyetlerinin artırılması için komando tugayı sayısı 17’e yükseltilirken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar geçen sene 200 bin saat deniz seyir süresine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurları da son beş senedeki harekat uçuşu sayısını artırırken Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısının artırılmasına yönelik de önemli çalışmalar hayata geçirildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda Milli Savunma Bakanlığının personel sayısının 440 bin 293’ü askeri personel olmak üzere toplam 479 bin 833 olduğu belirtildi.
Bununla birlikte Milli Savunma Üniversitesine toplam 11 bin 475 öğrenci eğitim ve öğretim görmeye devam ediyor. 2017’den itibaren ise harp okullarından 2 bin 693, astsubay meslek yüksekokullarından 6 bin 772 , harp enstitülerinden 2 bin 386, Müşterek Harp Enstitüsünden ise 106 personelin mezun olduğu kaydedildi.

"Gereken yapılıyor"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da FETÖ ile mücadele kapsamında yaptığı açıklamalarda, kararlı mücadelenin elde edilen yeni bilgi, belge ve veriler kapsamında bir bütün halinde sürdüğünü ifade etti.
FETÖ ile mücadele kapsamında yapılması gereken ne varsa yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini dile getiren Akar, "TSK’nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz" diye konuştu.
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