https://tr.sputniknews.com/20211225/oldurdugu-kisiye-emniyet-kemeri-takti-sehirler-arasi-yolculuk-yapti-1052115091.html

Öldürdüğü kişiye emniyet kemeri taktı, şehirler arası yolculuk yaptı

Öldürdüğü kişiye emniyet kemeri taktı, şehirler arası yolculuk yaptı

İstanbul'da günlerdir kayıp Yemenli 'rent a car' çalışanının cesedi, Bursa'da ormanlık alanda gömülü bulundu. Katil zanlısının delilleri yok etmek için... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T21:09+0300

2021-12-25T21:09+0300

2021-12-25T21:09+0300

türkiye

istanbul

suudi arabistan

bursa

zanlı

katil

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İstanbul Beylikdüzü'nde Yemen uyruklu Nabıl Mohammed Abdullah Zabıba’dan günlerdir haber alamayan Suudi Arabistan asıllı eşi Manal Mohammed Moha Al-Fakıh, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek eşinin 19 Aralık’ta evden ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini, kayıp olması ile ilgili eşinin iş arkadaşı olan Yemen uyruklu A.G. isimli rent a car firması çalışanından şüphelendiğini bildirdi.Yalova’ya götürüldüğünü söylediİHA'nın haberine göre Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, savcılık kararına istinaden A.G.’yi şüpheli olarak ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı. A.G., avukatı eşliğinde alınan ifadesinde önce cinayetin 33 yaşındaki A.İ. isimli Suudi Arabistan asıllı rent a car sahibinin adamları tarafından işlendiğini, kendisinin kullandığı araç ile Yalova’ya götürüldüğünü söyledi.Ancak A.G., Asayiş Şube tarafından alınan ifadesinde ise olayın ilk ifadesindeki gibi gerçekleşmediğini, kendisinin kayıp şahıs Nabıl Mohammed'i A.İ isimli şahsın vermiş olduğu silahla 3 el sırt bölgesine doğru ateş etmek sureti ile Beylikdüzü Gürpınar sahil mevkiinde öldürdüğünü, burada beyaz bir aracın olayı gerçekleştirip gerçekleştirmediğini kontrol etmek için aracının yanına kadar gelip kontrol ettiğini, cesetten kurtulmak için aracı ile Yalova’nın Termal ilçesinde bulunan ormanlık alana gittiğini ve cesedi yolun kenarındaki çalılık alana attığını, sonrasında İstanbul’a geri dönüp A.İ.’ye silahı geri verdiğini itiraf etti.Ceset Bursa'da bulunduA.G.nin vermiş olduğu ifade üzerine cumhuriyet savcısının talimatı ile yer gösterme işlemi yapılması kararlaştırıldı. Zanlı ile birlikte Yalova’ya gelen İstanbul polisi, A.G.’nin tarif ettiği Bursa’nın Gemlik ilçe jandarma sınırları içerisindeki bölgeye ulaştıklarında Nabıl Mohammed Abdullah Zabıba’ya ait olduğu düşünülen cesedi yol kenarındaki ormanlık alanda çalıların arasında çukurda üzeri toprakla örtülmüş halde buldu.Bölgenin Bursa il sınırları içerisinde olduğu anlaşılınca gerekli işlemler için Bursa Cumhuriyet Savcısı ve Kumla jandarma ekiplerine bilgi verildi. Zabıba’nın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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istanbul, suudi arabistan, bursa, zanlı, katil