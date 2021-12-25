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Paşinyan: Ermenistan göz altına aldığı iki askeri Azerbaycan'a iade etti
Paşinyan: Ermenistan göz altına aldığı iki askeri Azerbaycan'a iade etti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 18 Aralık'ta gözaltına alınan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin iki askerinin 20 Aralık’ta Azerbaycan'a iade edildiğini... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T19:49+0300
2021-12-25T19:49+0300
savunma
nikol paşinyan
ermenistan
asker
iade
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan düzenlediği basın toplantısında, 18 Aralık'ta Ermenistan devlet sınırını ihlal etmeleri nedeniyle gözaltına alınan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin iki askerinin, hiç bir ön koşul öne sürülmeden 20 Aralık’ta Azerbaycan'a iade edildiğini söyledi.Paşinyan, “Azerbaycan askerlerini hiç bir ön koşul öne sürmeksizin ve herhangi bir şey karşılığında olmaksızın iade ettik. Bu tutumumuzla uluslararası norm ve kurallara tam bağlılığımızı gösterdik” dedi.Dağlık Karabağ'ın statüsünün belirlenmesiyle ilgili zorluklar sürüyorPaşinyan, Dağlık Karabağ'ın statüsüne ilişkin zorlukların sürdüğünü belirterek, “Müzakere süreci boyunca Ermenistan’ın hiçbir temsilcisi, müzakerecisi Dağlık Karabağ'da yaşayan Azerilerin hakları konusunu tartışmaya açmadı. Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi hiçbir zaman sadece Ermeni parçası olarak görülmedi, hem Ermeni hem Azerilere ait görüldü. Orada Azerilerin de yaşadığı müzakere kayıtlarına geçti ve haklarının korunması da müzakerelerin konusu oldu” dedi.Paşinyan, 2016 yılındaki müzakere sürecini ‘felaket’ olarak nitelendirerek , “2016 yılında AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları tarafından, 2011'den itibaren ilk defa Dağlık Karabağ'ın ara statüsünden söz edilmediği üç paket önerildi. Ermenistan tarafı her şeyin yolunda olduğunu, Dağlık Karabağ'ın kendi yasama organına, yargı makamlarına vb. sahip olduğunu dile getirdi, ancak kimse Dağlık Karabağ'ın geçici statüsünün müzakere içeriğine uygun olarak netleştirilmesi meselesinin BM Güvenlik Konseyi'ne taşındığından söz etmedi” diye konuştu.Bu sorunun çözülmesi gerektiğine vurgu yapan Paşinyan, “AGİT Minsk Grubu çerçevesinde bir dizi toplantı yapıldı ve bu süreç devam etmeli. Anlamamız, gündem oluşturmamız gerekiyor, arabulucular bizim için kabul edilebilir bir gündem önerdi” dedi.Paşinyan, “Dağlık Karabağ Ermenilerinin geleceğini nasıl gördüğü” sorusunu, “Karabağ Ermenileri için anavatanlarında yaşayan, gelişen ve müreffeh bir halk ve ülke görüyorum” şeklinde yanıtladı.
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nikol paşinyan, ermenistan, asker, iade

Paşinyan: Ermenistan göz altına aldığı iki askeri Azerbaycan'a iade etti

19:49 25.12.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян / Fotoğraf bankasına girErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 18 Aralık'ta gözaltına alınan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin iki askerinin 20 Aralık’ta Azerbaycan'a iade edildiğini belirtti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan düzenlediği basın toplantısında, 18 Aralık'ta Ermenistan devlet sınırını ihlal etmeleri nedeniyle gözaltına alınan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin iki askerinin, hiç bir ön koşul öne sürülmeden 20 Aralık’ta Azerbaycan'a iade edildiğini söyledi.
Paşinyan, “Azerbaycan askerlerini hiç bir ön koşul öne sürmeksizin ve herhangi bir şey karşılığında olmaksızın iade ettik. Bu tutumumuzla uluslararası norm ve kurallara tam bağlılığımızı gösterdik” dedi.

Dağlık Karabağ'ın statüsünün belirlenmesiyle ilgili zorluklar sürüyor

Paşinyan, Dağlık Karabağ'ın statüsüne ilişkin zorlukların sürdüğünü belirterek, “Müzakere süreci boyunca Ermenistan’ın hiçbir temsilcisi, müzakerecisi Dağlık Karabağ'da yaşayan Azerilerin hakları konusunu tartışmaya açmadı. Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi hiçbir zaman sadece Ermeni parçası olarak görülmedi, hem Ermeni hem Azerilere ait görüldü. Orada Azerilerin de yaşadığı müzakere kayıtlarına geçti ve haklarının korunması da müzakerelerin konusu oldu” dedi.
Paşinyan, 2016 yılındaki müzakere sürecini ‘felaket’ olarak nitelendirerek , “2016 yılında AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları tarafından, 2011'den itibaren ilk defa Dağlık Karabağ'ın ara statüsünden söz edilmediği üç paket önerildi. Ermenistan tarafı her şeyin yolunda olduğunu, Dağlık Karabağ'ın kendi yasama organına, yargı makamlarına vb. sahip olduğunu dile getirdi, ancak kimse Dağlık Karabağ'ın geçici statüsünün müzakere içeriğine uygun olarak netleştirilmesi meselesinin BM Güvenlik Konseyi'ne taşındığından söz etmedi” diye konuştu.
Bu sorunun çözülmesi gerektiğine vurgu yapan Paşinyan, “AGİT Minsk Grubu çerçevesinde bir dizi toplantı yapıldı ve bu süreç devam etmeli. Anlamamız, gündem oluşturmamız gerekiyor, arabulucular bizim için kabul edilebilir bir gündem önerdi” dedi.
Paşinyan, “Dağlık Karabağ Ermenilerinin geleceğini nasıl gördüğü” sorusunu, “Karabağ Ermenileri için anavatanlarında yaşayan, gelişen ve müreffeh bir halk ve ülke görüyorum” şeklinde yanıtladı.
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