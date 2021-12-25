https://tr.sputniknews.com/20211225/pasinyan-ermenistan-goz-altina-aldigi-iki-askeri-azerbaycana-iade-etti-1052113906.html

Paşinyan: Ermenistan göz altına aldığı iki askeri Azerbaycan'a iade etti

Paşinyan: Ermenistan göz altına aldığı iki askeri Azerbaycan'a iade etti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 18 Aralık'ta gözaltına alınan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin iki askerinin 20 Aralık’ta Azerbaycan'a iade edildiğini... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T19:49+0300

2021-12-25T19:49+0300

2021-12-25T19:49+0300

savunma

nikol paşinyan

ermenistan

asker

iade

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan düzenlediği basın toplantısında, 18 Aralık'ta Ermenistan devlet sınırını ihlal etmeleri nedeniyle gözaltına alınan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin iki askerinin, hiç bir ön koşul öne sürülmeden 20 Aralık’ta Azerbaycan'a iade edildiğini söyledi.Paşinyan, “Azerbaycan askerlerini hiç bir ön koşul öne sürmeksizin ve herhangi bir şey karşılığında olmaksızın iade ettik. Bu tutumumuzla uluslararası norm ve kurallara tam bağlılığımızı gösterdik” dedi.Dağlık Karabağ'ın statüsünün belirlenmesiyle ilgili zorluklar sürüyorPaşinyan, Dağlık Karabağ'ın statüsüne ilişkin zorlukların sürdüğünü belirterek, “Müzakere süreci boyunca Ermenistan’ın hiçbir temsilcisi, müzakerecisi Dağlık Karabağ'da yaşayan Azerilerin hakları konusunu tartışmaya açmadı. Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi hiçbir zaman sadece Ermeni parçası olarak görülmedi, hem Ermeni hem Azerilere ait görüldü. Orada Azerilerin de yaşadığı müzakere kayıtlarına geçti ve haklarının korunması da müzakerelerin konusu oldu” dedi.Paşinyan, 2016 yılındaki müzakere sürecini ‘felaket’ olarak nitelendirerek , “2016 yılında AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları tarafından, 2011'den itibaren ilk defa Dağlık Karabağ'ın ara statüsünden söz edilmediği üç paket önerildi. Ermenistan tarafı her şeyin yolunda olduğunu, Dağlık Karabağ'ın kendi yasama organına, yargı makamlarına vb. sahip olduğunu dile getirdi, ancak kimse Dağlık Karabağ'ın geçici statüsünün müzakere içeriğine uygun olarak netleştirilmesi meselesinin BM Güvenlik Konseyi'ne taşındığından söz etmedi” diye konuştu.Bu sorunun çözülmesi gerektiğine vurgu yapan Paşinyan, “AGİT Minsk Grubu çerçevesinde bir dizi toplantı yapıldı ve bu süreç devam etmeli. Anlamamız, gündem oluşturmamız gerekiyor, arabulucular bizim için kabul edilebilir bir gündem önerdi” dedi.Paşinyan, “Dağlık Karabağ Ermenilerinin geleceğini nasıl gördüğü” sorusunu, “Karabağ Ermenileri için anavatanlarında yaşayan, gelişen ve müreffeh bir halk ve ülke görüyorum” şeklinde yanıtladı.

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nikol paşinyan, ermenistan, asker, iade