https://tr.sputniknews.com/20211225/premier-ligde-bir-maca-daha-koronavirus-engeli-1052102061.html

Premier Lig'de bir maça daha koronavirüs engeli

Premier Lig'de bir maça daha koronavirüs engeli

İngiltere Premier Lig'de Burnley-Everton maçı, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T02:51+0300

2021-12-25T02:51+0300

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spor

ingiltere

premier lig

iptal

maç

everton

burnley

koronavirüs

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Omicron varyantının hızla yayılmasının ardından takımlardaki Kovid-19 vakaları nedeniyle son dönemde birçok karşılaşmanın ertelendiği İngiltere Premier Lig'de, bu halkaya bir maç daha eklendi.Yapılan açıklamaya göre, test sonucu pozitif çıkan oyuncular ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Everton'dan gelen erteleme talebi, kabul edildi.Burnley ile Everton arasında 26 Aralık Pazar günü oynanması planlanan karşılaşma, ileri bir tarihte oynanacak.Aynı gün oynanması planlanan Liverpool-Leeds United ve Wolverhampton Wanderers-Watford maçları da takımlardaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.

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ingiltere, premier lig, iptal, maç, everton, burnley, koronavirüs