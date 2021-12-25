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Premier Lig'de bir maça daha koronavirüs engeli
Premier Lig'de bir maça daha koronavirüs engeli
İngiltere Premier Lig'de Burnley-Everton maçı, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T02:51+0300
2021-12-25T02:51+0300
2021-12-25T02:51+0300
spor
ingiltere
premier lig
iptal
maç
everton
burnley
koronavirüs
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Omicron varyantının hızla yayılmasının ardından takımlardaki Kovid-19 vakaları nedeniyle son dönemde birçok karşılaşmanın ertelendiği İngiltere Premier Lig'de, bu halkaya bir maç daha eklendi.Yapılan açıklamaya göre, test sonucu pozitif çıkan oyuncular ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Everton'dan gelen erteleme talebi, kabul edildi.Burnley ile Everton arasında 26 Aralık Pazar günü oynanması planlanan karşılaşma, ileri bir tarihte oynanacak.Aynı gün oynanması planlanan Liverpool-Leeds United ve Wolverhampton Wanderers-Watford maçları da takımlardaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211223/ingiltere-lig-kupasinda-chelsea-liverpool-ve-tottenham-yari-finale-kaldi-1052033983.html
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ingiltere, premier lig, iptal, maç, everton, burnley, koronavirüs
Premier Lig'de bir maça daha koronavirüs engeli
İngiltere Premier Lig'de Burnley-Everton maçı, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Omicron varyantının hızla yayılmasının ardından takımlardaki Kovid-19 vakaları nedeniyle son dönemde birçok karşılaşmanın ertelendiği İngiltere Premier Lig'de, bu halkaya bir maç daha eklendi.
Yapılan açıklamaya göre, test sonucu pozitif çıkan oyuncular ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorlanan
Everton'dan gelen erteleme talebi, kabul edildi.
Burnley ile Everton arasında 26 Aralık Pazar günü oynanması planlanan karşılaşma, ileri bir tarihte oynanacak.
Aynı gün oynanması planlanan Liverpool-Leeds United ve Wolverhampton Wanderers-Watford maçları da takımlardaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.