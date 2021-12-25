https://tr.sputniknews.com/20211225/prof-dr-ozdarendeli-turkovaci-anlatti-tum-dunyaya-sifa-olacak-1052113720.html

Prof. Dr. Özdarendeli 'TURKOVAC'ı anlattı: Tüm dünyaya şifa olacak

Prof. Dr. Özdarendeli 'TURKOVAC'ı anlattı: Tüm dünyaya şifa olacak

Prof. Dr. Özdarendeli, "TURKOVAC aşısının acil kullanım onayıyla birlikte yaygın olarak üretilecek, sadece ülkemize değil dünyaya insanlara şifa olacaktır diye... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T19:37+0300

2021-12-25T19:37+0300

2021-12-25T19:37+0300

koronavirüs

aşı

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

turkovac

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Kovid-19'a karşı yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Yakın zamanda seri üretimin oldukça yüksek kapasiteyle, her gün üzerine koyarak devam edeceğine inanıyorum." dedi.Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, TURKOVAC aşısının seri üretiminin yapıldığı Şanlıurfa'daki tesisteki incelemelerinin ardından aşının hikayesini anlattı.Türkiye'de 11 Mart 2020'de ilk Kovid-19 vakalarının görüldüğünü hatırlatan Özdarendeli, ilk olarak virüsü izole ederek çalışmalara başladıklarını söyledi.Özdarendeli, daha sonraki süreçte ise yoğun bir çalışmayı üniversite, sanayi ve kamu iş birliği ve akademisyen arkadaşlarının desteğiyle gerçekleştirdiklerini dile getirdi.Akademik kariyerinde inaktif aşılarla ilgili detaylı çalışmalarının bulunduğunu da aktaran Özdarendeli, şöyle konuştu:'Tüm dünyaya şifa olacak'Aşının kullanım onayı almasının bütün emek ve çabalarına değdiğini vurgulayan Özdarendeli, "Onayın alınmasından dolayı çok mutluyuz, oldukça uzun ve zorlu bir süreçten geçtik. Bu kamunun yaptığı önemli bir başarıdır. TURKOVAC aşısının acil kullanım onayıyla birlikte yaygın olarak üretilecek, sadece ülkemize değil dünyaya insanlara şifa olacaktır diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.Özdarendeli, pandemi sürecinin halen devem ettiğini dolayısıyla kendilerinin de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ettiğini söyledi.'Kapasite yükselir'Türkiye'nin seri üretimle önemli bir aşamayı geçtiğine inandığını aktaran Özdarendeli, şunları kaydetti:

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aşı, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, turkovac