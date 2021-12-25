https://tr.sputniknews.com/20211225/putin-ve-vucic-enerji-projeleri-ve-gaz-tedariki-konularini-gorustu-1052113128.html

Putin ve Vucic, enerji projeleri ve gaz tedariki konularını görüştü

Putin ve Vucic, enerji projeleri ve gaz tedariki konularını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T18:48+0300

2021-12-25T18:48+0300

2021-12-25T18:48+0300

türkiye

rusya

vladimir putin

sırbistan

kremlin

aleksandar vucic

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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yaptıkları telefon görüşmesinde, enerji projeleri ve gaz tedariki konularını ele aldıkları belirtildi.Açıklamada, “Bu yıl 25 Kasım'da Soçi'de yapılan görüşmenin devamı olarak, enerji sektöründe ortak projelerin uygulanması da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda mevcut durum ve işbirliği perspektiflerinin ele alınmasına devam edildi” ifadeleri kullanıldı.İki ülke liderinin Rusya'dan Sırbistan'a yapılan doğalgaz tedarikine özel önem verdiklerine vurgu yapılan açıklamada, “Bu doğrultuda, iki ülkenin ilgili kurumları bünyesinde Sırp nüfusu ve ekonomisine istikrarlı ısı ve enerji arzını sağlamayı mümkün kılan sistematik çalışmaların oluşturulduğuna dikkat çekildi” denildi.Liderlerin ayrıca, çeşitli düzeylerdeki temaslar ve koordinasyonu sürdürme konusunda anlaştıkları kaydedildi.

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rusya, vladimir putin, sırbistan, kremlin, aleksandar vucic