Putin ve Vucic, enerji projeleri ve gaz tedariki konularını görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yaptıkları telefon görüşmesinde, enerji projeleri ve gaz tedariki konularını ele aldıkları belirtildi.Açıklamada, “Bu yıl 25 Kasım'da Soçi'de yapılan görüşmenin devamı olarak, enerji sektöründe ortak projelerin uygulanması da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda mevcut durum ve işbirliği perspektiflerinin ele alınmasına devam edildi” ifadeleri kullanıldı.İki ülke liderinin Rusya'dan Sırbistan'a yapılan doğalgaz tedarikine özel önem verdiklerine vurgu yapılan açıklamada, “Bu doğrultuda, iki ülkenin ilgili kurumları bünyesinde Sırp nüfusu ve ekonomisine istikrarlı ısı ve enerji arzını sağlamayı mümkün kılan sistematik çalışmaların oluşturulduğuna dikkat çekildi” denildi.Liderlerin ayrıca, çeşitli düzeylerdeki temaslar ve koordinasyonu sürdürme konusunda anlaştıkları kaydedildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yaptıkları telefon görüşmesinde, enerji projeleri ve gaz tedariki konularını ele aldıkları belirtildi.
Açıklamada, “Bu yıl 25 Kasım'da Soçi'de yapılan görüşmenin devamı olarak, enerji sektöründe ortak projelerin uygulanması da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda mevcut durum ve işbirliği perspektiflerinin ele alınmasına devam edildi” ifadeleri kullanıldı.
İki ülke liderinin Rusya'dan Sırbistan'a yapılan doğalgaz tedarikine özel önem verdiklerine vurgu yapılan açıklamada, “Bu doğrultuda, iki ülkenin ilgili kurumları bünyesinde Sırp nüfusu ve ekonomisine istikrarlı ısı ve enerji arzını sağlamayı mümkün kılan sistematik çalışmaların oluşturulduğuna dikkat çekildi” denildi.
Liderlerin ayrıca, çeşitli düzeylerdeki temaslar ve koordinasyonu sürdürme konusunda anlaştıkları kaydedildi.