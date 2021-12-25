https://tr.sputniknews.com/20211225/rizede-kari-koca-evlerinde-silahla-vurulmus-halde-olu-bulundu-1052117347.html

Rize'de evli bir çift evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Rize'de evli bir çift evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Rize'de Adem ve eşi Nebahat Özdemir yaşadıkları, apartman dairesinde silahla öldürülmüş halde ölü bulundu. Çiftin, ölüm nedeni araştırılıyor. 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T23:18+0300

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Merkeze bağlı Camiönü Mahallesi'nde bir apartmanın 6'ncı katındaki evlerinde oturan 68 yaşındaki Adem Özdemir 57 yaşındaki Nebahat Özdemir'den haber alamayan yakınları, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine akşam saatlerinde adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, kapısını çilingir yardımıyla açtıkları eve girdi. Evin salonunda hareketsiz yattıkları görülen Özdemir çiftinin, yapılan kontrollerde silahla vurularak öldüğü belirlendi. Cansız bedenleri bulunan ciftin yanında tabanca da bulunurken, olayın nasıl gerçekleştiği araştırılıyor. Çiftin cesetleri, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211225/arazide-cesedi-bulunan-genc-adamin-babasi-gozaltina-alindi-1052115987.html

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