https://tr.sputniknews.com/20211225/rusya-karadeniz-filosunun-komuta-kademesi-kirimda-toplandi-1052117494.html

Rusya Karadeniz Filosu'nun komuta kademesi Kırım’da toplandı

Rusya Karadeniz Filosu'nun komuta kademesi Kırım’da toplandı

Rusya Karadeniz Filosu, Rus askerlerin komuta kademesinin, filoya ait gemilerin ve deniz piyadelerin düzenlediği tatbikat için Kırım’da toplandığını bildirdi. 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T23:27+0300

2021-12-25T23:27+0300

2021-12-25T23:27+0300

savunma

rusya

rusya karadeniz filosu

gemi

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Karadeniz Filosu basın dairesinden yapılan açıklamada, filo komuta kademesinin gemilerin ve deniz piyadelerin düzenlediği tatbikat sırasında incelemelerde bulunmak üzere Kırım’da bir araya geldiği belirtildi.Açıklamada, “Birliklerin komuta kadrosunun toplantısı, Karadeniz Filosu Komutanı Amiral İgor Osipov'un yönetiminde gerçekleşti, toplantının ana hedefi, subaylar tarafından görevlerin yerine getirildiği sırada donanma güçlerini kullanmanın modern şekillerinin ve yöntemlerinin incelenmesiydi” ifadelerine yer verildi.Kırım'daki Opuk poligonunda düzenlenen toplantı çerçevesinde sahilin bir bölümünü savunma ve ele geçirme yöntemlerinin gösterildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Eğitim etkinliğinde filo birlik komutanlarına, gemi mürettebatlarının ve deniz piyade birliklerinin, kıyıların hazırlık çalışması yapılmamış bölümünde savunma noktaları oluşturma eylemleri ve anti-amfibi savunma kuvvetlerinin deniz topçu birlikleri tarafından imha edilmesi, karaya iniş ve amfibi saldırı ile sahanın ele geçirilmesi gibi çıkarma yapmaya yönelik çatışmanın ana taktik yöntemleri gösterdi” denildi.Açıklama, şöyle devam etti:Filo komuta kademesinin toplantısının beş gün boyunca sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, etkinliğe gemi birlikleri ile filonun kıyı birlikleri komuta kademesinden yaklaşık 100 subayın katıldığı vurgulandı.

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