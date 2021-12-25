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Rusya'da 24 bin 703 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Rusya'da 24 bin 703 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Rusya’daki Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 24 bin 703 artarak 10 milyon 343 bin 353 oldu. Günlük vaka sayısı ve ölüm oranlarındaki düşüş eğiliminin sürdüğü... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T01:03+0300
2021-12-25T01:03+0300
koronavirüs
rusya
vaka
koronavirüs
kovid-19
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Koronavirüsle Mücadele Merkezi, salgının Rusya'daki seyrine ilişkin güncel verileri paylaştı.Yapılan açıklamaya göre vaka sayısı gün içinde 24 bin 703 arttı.Başkent Moskova'da 2 bin 126, Moskova bölgesinde bin 270, St. Petersburg'da 2 bin 117 yeni vaka tespit edildi.Gün içinde 998 kişi hayatını kaybetti. Pandemi boyunca Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 302 bin 269 oldu.İyileşenlerin sayısı da 41 bin 213 artarak 9 milyon 180 bin 379’a yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20211223/kremlin-rusya-ekonomisi-pandemi-sokundan-kurtuldu-1052031436.html
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rusya, vaka, koronavirüs, kovid-19

Rusya'da 24 bin 703 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

01:03 25.12.2021
© Sputnik / Максим БлиновRusya - koronavirüs
Rusya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya’daki Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 24 bin 703 artarak 10 milyon 343 bin 353 oldu. Günlük vaka sayısı ve ölüm oranlarındaki düşüş eğiliminin sürdüğü açıklandı.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi, salgının Rusya'daki seyrine ilişkin güncel verileri paylaştı.
Yapılan açıklamaya göre vaka sayısı gün içinde 24 bin 703 arttı.
Başkent Moskova'da 2 bin 126, Moskova bölgesinde bin 270, St. Petersburg'da 2 bin 117 yeni vaka tespit edildi.
Gün içinde 998 kişi hayatını kaybetti. Pandemi boyunca Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 302 bin 269 oldu.
İyileşenlerin sayısı da 41 bin 213 artarak 9 milyon 180 bin 379’a yükseldi.
Rusya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
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