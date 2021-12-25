https://tr.sputniknews.com/20211225/rusyada-24-bin-703-yeni-kovid-19-vakasi-tespit-edildi-1052101180.html

Rusya'da 24 bin 703 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Rusya'da 24 bin 703 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Rusya’daki Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 24 bin 703 artarak 10 milyon 343 bin 353 oldu. Günlük vaka sayısı ve ölüm oranlarındaki düşüş eğiliminin sürdüğü... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T01:03+0300

2021-12-25T01:03+0300

2021-12-25T01:03+0300

koronavirüs

rusya

vaka

koronavirüs

kovid-19

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Koronavirüsle Mücadele Merkezi, salgının Rusya'daki seyrine ilişkin güncel verileri paylaştı.Yapılan açıklamaya göre vaka sayısı gün içinde 24 bin 703 arttı.Başkent Moskova'da 2 bin 126, Moskova bölgesinde bin 270, St. Petersburg'da 2 bin 117 yeni vaka tespit edildi.Gün içinde 998 kişi hayatını kaybetti. Pandemi boyunca Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 302 bin 269 oldu.İyileşenlerin sayısı da 41 bin 213 artarak 9 milyon 180 bin 379’a yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20211223/kremlin-rusya-ekonomisi-pandemi-sokundan-kurtuldu-1052031436.html

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rusya, vaka, koronavirüs, kovid-19