https://tr.sputniknews.com/20211225/rusyanin-iki-yeni-savas-gemisi-karadeniz-filosuna-takviye-guc-olarak-yola-cikti-1052112658.html

Rusya’nın iki yeni savaş gemisi, Karadeniz Filosu’na takviye güç olarak yola çıktı

Rusya’nın iki yeni savaş gemisi, Karadeniz Filosu’na takviye güç olarak yola çıktı

Rusya’nın Karadeniz Filosu’na takviye yapılması için yola çıkarılan iki yeni Rus savaş gemisinin, Akdeniz’e giriş yaptığı belirtildi. 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T18:33+0300

2021-12-25T18:33+0300

2021-12-25T18:33+0300

savunma

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karadeniz

karadeniz filosu

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Rusya’nın Karadeniz Filosu’ndan yapılan açıklamada, savaş gemileri Georgiy Kurbatov ile Vsevolod Bobrov’un Cebeli Tarık Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e giriş yaptığı belirtildi. Bunun, Baltık Denizi’nden Karadeniz’e yapılan ‘filolararası planlı bir geçişin parçası olduğu’ kaydedildi.Söz konusu geçiş sırasında beş bin deniz mili yol kat edileceği ve bu sırada savaş gemilerinin mürettebatının bir dizi tatbikat gerçekleştireceği bilgilerine de açıklamada yer verildi.Rusya’nın Karadeniz Filosu’nun resmi komuta merkezi, Sivastopol’de yer alıyor. Georgiy Kurbatov ve Vsevolod Bobrov savaş gemileri, Rusya donanmasının bünyesine bu ayın sonunda katılmıştı.

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