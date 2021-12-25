https://tr.sputniknews.com/20211225/silivride-yanmis-kadin-cesedi-bulundu-1052111764.html

Silivri'de yanmış kadın cesedi bulundu

Silivri'de yanmış kadın cesedi bulundu

İstanbul Silivri'de ormanlık alanda yanmış kadın cesedi bulundu. Cesedin 37 yaşındaki İran uyruklu Fariba Feizi'ye ait olduğu belirlenirken olayın intihar... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T18:00+0300

2021-12-25T18:00+0300

2021-12-25T18:00+0300

yaşam

istanbul

silivri

ceset

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Olay, saat 14.00 sıralarında Silivri Ortaköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yaşandı. DHA'nın haberine göre, kedi beslemeye giden 2 kişi yanmış cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin İran uyruklu Fariba Feizi'ye ait olduğunu belirledi. Feizi'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Ayrıca Feizi'nin geçtiğimiz günlerde çocuğunu kaybettiği, bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, Feizi'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde de duruyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, silivri, ceset