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https://tr.sputniknews.com/20211225/sok-marketler-doviz-kurlarindaki-dususun-ardindan-satis-fiyatlarini-dusurdugun-acikladi-1052106743.html
ŞOK Marketler, döviz kurlarındaki düşüşün ardından satış fiyatlarını düşürdüğün açıkladı
ŞOK Marketler, döviz kurlarındaki düşüşün ardından satış fiyatlarını düşürdüğün açıkladı
Döviz kurundaki sert düşüş sonrası marketlere yapılan indirim çağrılarına ilk yanıt veren Şok Market oldu. 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T13:45+0300
2021-12-25T13:45+0300
türkiye
indirim
şok marketler
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ŞOK Marketler'den yapılan açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" denildi.5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatı 119 liradan 109 liraya, 1 kilogram çay 37,5 liradan 33,5 liraya, 1 litre süt 7,90 liradan 6,90 liraya, 30'lu yumurtanın fiyatı 38,90 liradan 35,70 liraya indirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211225/tesk-baskani-palandoken-doviz-kurlarindaki-sert-dusus-vatandasin-mutfagina-yansimadi--1052105059.html
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indirim, şok marketler

ŞOK Marketler, döviz kurlarındaki düşüşün ardından satış fiyatlarını düşürdüğün açıkladı

13:45 25.12.2021
© DHAŞok Marketler
Şok Marketler - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© DHA
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Döviz kurundaki sert düşüş sonrası marketlere yapılan indirim çağrılarına ilk yanıt veren Şok Market oldu.
ŞOK Marketler'den yapılan açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" denildi.
5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatı 119 liradan 109 liraya, 1 kilogram çay 37,5 liradan 33,5 liraya, 1 litre süt 7,90 liradan 6,90 liraya, 30'lu yumurtanın fiyatı 38,90 liradan 35,70 liraya indirildi.
Bendevi Palandöken - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
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