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https://tr.sputniknews.com/20211225/soylu-defalarca-kaosla-karsi-karsiya-kalirdik--1052108224.html
Bakan Soylu: Defalarca kaosla karşı karşıya kalırdık
Bakan Soylu: Defalarca kaosla karşı karşıya kalırdık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pandemi ve diğer süreçlerin tamamını eğer parlamenter sistemin içerisinde yaşamış olsaydık defalarca seçime giderdik... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T14:56+0300
2021-12-25T14:58+0300
politika
türkiye
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
kaos
haberler
haber
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başkan vekilliği de yaptığı Karadeniz Vakfı'nın 17. Olağan Genel Kongresi'ne katıldı.Sarıyer'deki İbrahim Cevahir Sosyal Tesisleri'nde yapılan kongrenin açılışından önce vakıftaki sergiyi gezen Soylu daha sonra açıklamalarda bulundu. Soylu açıklamasında Türkiye'nin uluslararası başarılarına değinerek birçok ülkede Türk polisinin görev almaya başladığını ve başarılı işlere imza attığını kaydetti.Bakan Soylu, Türkiye'nin dışarıdan daha güçlü göründüğüne vurgu yaparak, "Geçen hafta Macaristan'daydım. 25 polisimizi getirdik. 2 yıl önce Kıbrıs İçişleri bakanımız ile oturduk, biz gerek göçmen kaçakçılığı gerek uyuşturucu kaçakçılığı öncelikle kendi vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için Sırbistan kapılarına ve parklarına polis koyalım. Koyduk. Ve çok başarılı bir iş yaptık. Hem Avrupa'dan Türkiye'ye gelenler ve buradan Avrupa'ya gidenlere çok büyük bir kolaylık sağlandı hem de ticaretimize, ithalat ihracatımıza kolaylık sağlandı. Şimdi ondan bir adım öteye gittik. Geçen hafta Macaristan ile de böyle bir karar aldık ve gittik evlatlarımızı oraya teslim ettik. Teslim ettiğimizden şu ana kadar kendi vatandaşlarımızdan yüzlercesine yaşadıkları krizlerinde ve problemlerinde yardımcı olduk. Binlerce araç kontrol ettik, uyuşturucu yakaladık, göçmen kaçakçısı yakaladık. Ve Türk polisi ciddi bir şekilde bu konudaki hassasiyetini maharetini ortaya koydu. Dün akşam haber geldi şimdi Romanya'ya kapılarına geçiyoruz. Yine pandemi zamanında bir çok ülkeye yardımcı olduk. Kimine sağlık araçları açısından yardımcı olduk. Kimilerine bize gelen aşıların bir bölümünü onlarla paylaştık. Ve bir şey söyleyeyim mi? Türkiye dışarıda çok daha büyük, çok daha güçlü, Türkiye dışarıda çok daha sıcak ve dost olarak görünüyor" ifadelerini kullandı.'İkisinin arasında dağlar kadar fark var'Konuşmasının devamında parlamenter sistemin dünyanın yaşadığı krizlerin karşısında çaresiz kalabileceğini fakat mevcut hükümet sistemi sayesinde sorunları daha hızlı çözdüklerine değinen Bakan Soylu, sadece Türkiye için değil bütün Ortadoğu ülkelerinin huzuru için çalıştıklarını kaydetti. Bakan Soylu, "Pandeminin başından bu yana 2 milyon istihdam artışı var. Nerede, nasıl oldu bu istihdam artışı? Türkiye'nin önemli meselelerinden birisi de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Parlamenter sistemde ve hükümet sisteminde bakanlık yapmış biri olarak söylüyorum. İkisinin arasında dağlar kadar fark var. Parlamenter sistemin envanterini aşabilmek için vücutlarımızın yorulduğu, pes ettiğimiz bir sistemden şu anda şükürler olsun... Bu yaşadığımız pandemi ve diğer süreçlerin tamamını eğer parlamenter sistemin içerisinde yaşamış olsaydık defalarca seçime giderdik. Defalarca kaosla karşı karşıya kalırdık. Defalarca siyasi sorunlar ve çözümsüzlüklerle karşı karşıya kalan bir durumun içinde olurduk. Bulgaristan'da bu yıl üç kere seçim oldu. Romanya'dan Avrupa'nın birçok ülkesinde hükümet kurulamıyor. Avrupa'daki her hükümetin ne kadar gideceği belli değil. Eksiksiz olan Allah'tır elbette eksiklerimiz var ama görevimiz de o eksiklikleri tamamlamaktır. Her zaman söyledim her zaman da söylerim. Para bizi şımartmadı, makam bizi şımartmadı. Elimize aldığımız işler bizi şımartmadı. Şımartsaydı değerlerimizin tamamına sırtımızı dönerdik. Şımartsaydı Karadeniz Vakfı'nın bu gününde bir araya gelip birbirimizi görmezdik. Bağdat huzurlu olmadan Anadolu coğrafyası huzurlu olamaz. Suriye huzurlu olmadan Anadolu huzurlu olamaz. Afganistan huzurlu olmadan Anadolu huzurlu olamaz" diye konuştu.
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türkiye, süleyman soylu, içişleri bakanlığı, kaos, haberler, haber

Bakan Soylu: Defalarca kaosla karşı karşıya kalırdık

14:56 25.12.2021 (güncellendi: 14:58 25.12.2021)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pandemi ve diğer süreçlerin tamamını eğer parlamenter sistemin içerisinde yaşamış olsaydık defalarca seçime giderdik. Defalarca kaosla karşı karşıya kalırdık" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başkan vekilliği de yaptığı Karadeniz Vakfı'nın 17. Olağan Genel Kongresi'ne katıldı.
Sarıyer'deki İbrahim Cevahir Sosyal Tesisleri'nde yapılan kongrenin açılışından önce vakıftaki sergiyi gezen Soylu daha sonra açıklamalarda bulundu. Soylu açıklamasında Türkiye'nin uluslararası başarılarına değinerek birçok ülkede Türk polisinin görev almaya başladığını ve başarılı işlere imza attığını kaydetti.
Bakan Soylu, Türkiye'nin dışarıdan daha güçlü göründüğüne vurgu yaparak, "Geçen hafta Macaristan'daydım. 25 polisimizi getirdik. 2 yıl önce Kıbrıs İçişleri bakanımız ile oturduk, biz gerek göçmen kaçakçılığı gerek uyuşturucu kaçakçılığı öncelikle kendi vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için Sırbistan kapılarına ve parklarına polis koyalım. Koyduk. Ve çok başarılı bir iş yaptık. Hem Avrupa'dan Türkiye'ye gelenler ve buradan Avrupa'ya gidenlere çok büyük bir kolaylık sağlandı hem de ticaretimize, ithalat ihracatımıza kolaylık sağlandı. Şimdi ondan bir adım öteye gittik. Geçen hafta Macaristan ile de böyle bir karar aldık ve gittik evlatlarımızı oraya teslim ettik. Teslim ettiğimizden şu ana kadar kendi vatandaşlarımızdan yüzlercesine yaşadıkları krizlerinde ve problemlerinde yardımcı olduk. Binlerce araç kontrol ettik, uyuşturucu yakaladık, göçmen kaçakçısı yakaladık. Ve Türk polisi ciddi bir şekilde bu konudaki hassasiyetini maharetini ortaya koydu. Dün akşam haber geldi şimdi Romanya'ya kapılarına geçiyoruz. Yine pandemi zamanında bir çok ülkeye yardımcı olduk. Kimine sağlık araçları açısından yardımcı olduk. Kimilerine bize gelen aşıların bir bölümünü onlarla paylaştık. Ve bir şey söyleyeyim mi? Türkiye dışarıda çok daha büyük, çok daha güçlü, Türkiye dışarıda çok daha sıcak ve dost olarak görünüyor" ifadelerini kullandı.
'İkisinin arasında dağlar kadar fark var'
Konuşmasının devamında parlamenter sistemin dünyanın yaşadığı krizlerin karşısında çaresiz kalabileceğini fakat mevcut hükümet sistemi sayesinde sorunları daha hızlı çözdüklerine değinen Bakan Soylu, sadece Türkiye için değil bütün Ortadoğu ülkelerinin huzuru için çalıştıklarını kaydetti.
Bakan Soylu, "Pandeminin başından bu yana 2 milyon istihdam artışı var. Nerede, nasıl oldu bu istihdam artışı? Türkiye'nin önemli meselelerinden birisi de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Parlamenter sistemde ve hükümet sisteminde bakanlık yapmış biri olarak söylüyorum. İkisinin arasında dağlar kadar fark var. Parlamenter sistemin envanterini aşabilmek için vücutlarımızın yorulduğu, pes ettiğimiz bir sistemden şu anda şükürler olsun... Bu yaşadığımız pandemi ve diğer süreçlerin tamamını eğer parlamenter sistemin içerisinde yaşamış olsaydık defalarca seçime giderdik. Defalarca kaosla karşı karşıya kalırdık. Defalarca siyasi sorunlar ve çözümsüzlüklerle karşı karşıya kalan bir durumun içinde olurduk. Bulgaristan'da bu yıl üç kere seçim oldu. Romanya'dan Avrupa'nın birçok ülkesinde hükümet kurulamıyor. Avrupa'daki her hükümetin ne kadar gideceği belli değil. Eksiksiz olan Allah'tır elbette eksiklerimiz var ama görevimiz de o eksiklikleri tamamlamaktır. Her zaman söyledim her zaman da söylerim. Para bizi şımartmadı, makam bizi şımartmadı. Elimize aldığımız işler bizi şımartmadı. Şımartsaydı değerlerimizin tamamına sırtımızı dönerdik. Şımartsaydı Karadeniz Vakfı'nın bu gününde bir araya gelip birbirimizi görmezdik. Bağdat huzurlu olmadan Anadolu coğrafyası huzurlu olamaz. Suriye huzurlu olmadan Anadolu huzurlu olamaz. Afganistan huzurlu olmadan Anadolu huzurlu olamaz" diye konuştu.
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