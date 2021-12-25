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https://tr.sputniknews.com/20211225/sut-ureticilerinden-uyari-bu-gidisle-ne-et-ne-sut-uretilemez-1052105877.html
Süt üreticilerinden uyarı: Bu gidişle ne et, ne süt üretilemez
Süt üreticilerinden uyarı: Bu gidişle ne et, ne süt üretilemez
Marketlerde bir litre süt 14 liradan satılırken, çiftçi bir litre çiğ sütten 4 lira 41 kuruş kazanabiliyor. 8 büyük süt üretici birliği, Ulusal Süt... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
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2021-12-25T13:29+0300
yaşam
zam
süt
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Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) 8 Aralık’tan itibaren geçerli olmak üzere çiftçiden alınan çiğ süt fiyatında yüzde 47’lik zam yapması üreticiyi sevindirmişti, ancak ardından yeme gelen zamlarla üreticinin hevesi kursağı kaldı.USK’nın çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar vereceğini anımsatan 8 büyük üretici birliği, birleşerek ortak bir açıklamaya imza attı ve çiğ süt fiyatında revize talep etti.Açıklama Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği, KÖY-KOOP Merkez Birliği, Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği tarafından ortak yapıldı.Hammaddede yüzde 60 dışa bağımlı olunduğu ve dolara bağlı olarak sürekli artan yem fiyatlarına dikkat çekilen açıklamada, "Konsey tarafından belirlenen 4 lira 70 kuruşluk brüt fiyat daha hayata geçmeden anlamını yitirdi. Yem fiyatlarına kasım ayından bu güne kadar yüzde 28,6, ocak ayından itibaren ise yüzde 95,1 oranında zam geldi" denildi.
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zam, süt

Süt üreticilerinden uyarı: Bu gidişle ne et, ne süt üretilemez

13:10 25.12.2021 (güncellendi: 13:29 25.12.2021)
© DHAsüt
süt - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© DHA
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Marketlerde bir litre süt 14 liradan satılırken, çiftçi bir litre çiğ sütten 4 lira 41 kuruş kazanabiliyor. 8 büyük süt üretici birliği, Ulusal Süt Konseyi'nden çiğ süt fiyatında ikinci bir revize talep etti. "Bu gidişle bu topraklarda ne et ve süt üretilebilecek ne de bu ürünler ucuza tüketilebilecektir" uyarısında bulundu.
Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) 8 Aralık’tan itibaren geçerli olmak üzere çiftçiden alınan çiğ süt fiyatında yüzde 47’lik zam yapması üreticiyi sevindirmişti, ancak ardından yeme gelen zamlarla üreticinin hevesi kursağı kaldı.
USK’nın çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar vereceğini anımsatan 8 büyük üretici birliği, birleşerek ortak bir açıklamaya imza attı ve çiğ süt fiyatında revize talep etti.
Açıklama Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği, KÖY-KOOP Merkez Birliği, Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği tarafından ortak yapıldı.
Hammaddede yüzde 60 dışa bağımlı olunduğu ve dolara bağlı olarak sürekli artan yem fiyatlarına dikkat çekilen açıklamada, "Konsey tarafından belirlenen 4 lira 70 kuruşluk brüt fiyat daha hayata geçmeden anlamını yitirdi. Yem fiyatlarına kasım ayından bu güne kadar yüzde 28,6, ocak ayından itibaren ise yüzde 95,1 oranında zam geldi" denildi.
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