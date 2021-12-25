https://tr.sputniknews.com/20211225/taksi-bulamayan-bulent-ersoy-usudum-diye-bagirdi-ortaligi-birbirine-katti-1052105395.html

Taksi bulamayan Bülent Ersoy 'üşüdüm' diye bağırdı, ortalığı birbirine kattı

Taksi bulamayan Bülent Ersoy 'üşüdüm' diye bağırdı, ortalığı birbirine kattı

Alışveriş yapmak için Nişantaşı'na giden Bülent Ersoy, evine dönmek için taksi bulamayınca ortalığı birbirine kattı. 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T12:34+0300

2021-12-25T12:34+0300

2021-12-25T12:34+0300

yaşam

istanbul

bülent ersoy

taksi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049419268_2:0:731:410_1920x0_80_0_0_c8ee6f2bfadc55f2dd5109e00ee7edb9.jpg

Posta'da yer alan habere göre, mağaza çıkışı yarım saat taksi bekleyen Diva, sinirlerine hakim olamadı.Kalabalığın ortasında kalan sanatçı, bağırarak üşüdüğünü ve yorulduğunu söyledi. Ünlü sanatçının yardımına ise bölgedeki görevliler yetişti. Hızlı bir şekilde taksi bulunmasının ardından Bülent Ersoy evine döndü.

https://tr.sputniknews.com/20211030/bulent-ersoy-sahte-pcr-testinden-dolayi-hapis-yatan-eski-orkestra-uyesiyle-canli-yayinda-kavga-etti-1050325607.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, bülent ersoy, taksi