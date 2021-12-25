https://tr.sputniknews.com/20211225/taliban-gerek-yok-dedi-afganistan-bagimsiz-secim-komisyonu-feshedildi-1052117773.html
Taliban, 'gerek yok' dedi: Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu feshedildi
Taliban, 'gerek yok' dedi: Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu feshedildi
Afganistan'da yönetimi elinde bulunduran Taliban, ülkenin seçim komisyonunu 'gerek olmadığı' gerekçesiyle feshetti. 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T23:46+0300
2021-12-25T23:46+0300
2021-12-25T23:46+0300
taliban kontrolünde afganistan
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taliban
seçim
seçim komisyonu
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Taliban sözcüsü Bilal Karimi, Afganistan'daki Bağımsız Seçim Komisyonu (IEC) ve Bağımsız Seçim Şikayet Komisyonu'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu komisyonların varlığına ve çalışmasına gerek yok. İhtiyaç duyarsak yeniden açarız" dedi.Al Jazeera'nın haberine göre Karimi, ayrıca bu hafta 'Barış Bakanlığı ve Meclis İşleri Bakanlığı'nın feshedildiğini hatırlattı.Afganistan'da 2006 yılında kurulan IEC, başkanlık seçimleri de dahil olmak üzere ülkede gerçekleştirilen her türlü seçimi yönetmek ve denetlemekle görevliydi. Bir önceki iktidarın Ağustos ayındaki düşüşüne kadar komisyona başkanlık eden 'Aurangzeb', "Bu kararı aceleyle aldılar ve komisyonun feshedilmesinin büyük sonuçları olacak. Bu yapı olmazsa, seçim olmayacağı için Afganistan'ın sorunlarının asla çözülmeyeceğinden yüzde 100 eminim" ifadelerini kullandı.Önceki iktidar döneminde üst düzey siyasetçi olarak dört farklı vilayetin valiliğini yapan Halim Fidai ise, seçim komisyonunun feshedilmesi kararının Taliban'ın demokrasiye inanmadığını kanıtladığını söyleyerek, "Tüm demokratik kurumlara karşılar. Güçü sandıkla değil, kurşunla elde ediyorlar" dedi.
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afganistan, taliban, seçim, seçim komisyonu
Taliban, 'gerek yok' dedi: Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu feshedildi
Afganistan'da yönetimi elinde bulunduran Taliban, ülkenin seçim komisyonunu 'gerek olmadığı' gerekçesiyle feshetti.
Taliban sözcüsü Bilal Karimi, Afganistan'daki Bağımsız Seçim Komisyonu (IEC) ve Bağımsız Seçim Şikayet Komisyonu'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu komisyonların varlığına ve çalışmasına gerek yok. İhtiyaç duyarsak yeniden açarız" dedi.
Al Jazeera'nın haberine
göre Karimi, ayrıca bu hafta 'Barış Bakanlığı ve Meclis İşleri Bakanlığı'nın feshedildiğini hatırlattı.
Afganistan'da 2006 yılında kurulan IEC, başkanlık seçimleri de dahil olmak üzere ülkede gerçekleştirilen her türlü seçimi yönetmek ve denetlemekle görevliydi.
Bir önceki iktidarın Ağustos ayındaki düşüşüne kadar komisyona başkanlık eden 'Aurangzeb', "Bu kararı aceleyle aldılar ve komisyonun feshedilmesinin büyük sonuçları olacak. Bu yapı olmazsa, seçim olmayacağı için Afganistan'ın sorunlarının asla çözülmeyeceğinden yüzde 100 eminim" ifadelerini kullandı.
Önceki iktidar döneminde üst düzey siyasetçi olarak dört farklı vilayetin valiliğini yapan Halim Fidai ise, seçim komisyonunun feshedilmesi kararının Taliban'ın demokrasiye inanmadığını kanıtladığını söyleyerek, "Tüm demokratik kurumlara karşılar. Güçü sandıkla değil, kurşunla elde ediyorlar" dedi.