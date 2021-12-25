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https://tr.sputniknews.com/20211225/tercan-belediyesine-ait-celik-kasa-calindi-icinde-1500-tl-civarinda-bozuk-para-vardi-1052101079.html
Tercan Belediyesi'ne ait çelik kasa çalındı: 'İçinde 1500 TL civarında bozuk para vardı'
Tercan Belediyesi'ne ait çelik kasa çalındı: 'İçinde 1500 TL civarında bozuk para vardı'
Erzincan’ın Tercan ilçesinde belediyeye ait çelik kasa çalındı. Hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T00:47+0300
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türkiye
erzincan
kasa
çelik
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen olayda, Tercan Belediyesi'nin duvara bitişik PVC kapısından giren 2 kişi, içeride bulunan, belediyenin tahsilatlarının tutulduğu çelik kasayı çalarak kaçtı. Durumu, sabah belediyeye gelen çalışanlar fark etti. Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nden ilçeye gönderilen polisler, olay yerinde inceleme yaptı. İçerisinde yaklaşık 1500 lira bulunduğu belirtilen kasayı çaldığı belirlenen 2 şüpheli polis tarafından aranıyor.Tercan Belediye Başkan Vekili Asım Gökçe, "Sabah saat 08.30'da belediyeye geldiğimizde hırsızlık olayını fark ettik. Memur arkadaş içeri girdi, çağırdı bizi. 'Gelin' dedi içeriyi soymuşlar. Gittik baktık elimizi hiçbir yere vurmadan durumu polise bildirdik. Kameradan baktık, 2 kişi kapıyı söküp çelik kasayı götürüyorlar. Kasanın içerisinde para olarak 1500 TL civarında bozuk para vardı" dedi.
türkiye
erzincan
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erzincan, kasa, çelik, tercan

Tercan Belediyesi'ne ait çelik kasa çalındı: 'İçinde 1500 TL civarında bozuk para vardı'

00:47 25.12.2021
© DHAErzincan'da Tercan Belediyesi'ne ait çelik kasa çalındı
Erzincan'da Tercan Belediyesi'ne ait çelik kasa çalındı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© DHA
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Erzincan’ın Tercan ilçesinde belediyeye ait çelik kasa çalındı. Hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen olayda, Tercan Belediyesi'nin duvara bitişik PVC kapısından giren 2 kişi, içeride bulunan, belediyenin tahsilatlarının tutulduğu çelik kasayı çalarak kaçtı. Durumu, sabah belediyeye gelen çalışanlar fark etti.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nden ilçeye gönderilen polisler, olay yerinde inceleme yaptı. İçerisinde yaklaşık 1500 lira bulunduğu belirtilen kasayı çaldığı belirlenen 2 şüpheli polis tarafından aranıyor.
Tercan Belediye Başkan Vekili Asım Gökçe, "Sabah saat 08.30'da belediyeye geldiğimizde hırsızlık olayını fark ettik. Memur arkadaş içeri girdi, çağırdı bizi. 'Gelin' dedi içeriyi soymuşlar. Gittik baktık elimizi hiçbir yere vurmadan durumu polise bildirdik. Kameradan baktık, 2 kişi kapıyı söküp çelik kasayı götürüyorlar. Kasanın içerisinde para olarak 1500 TL civarında bozuk para vardı" dedi.
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