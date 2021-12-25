https://tr.sputniknews.com/20211225/tesk-baskani-palandoken-doviz-kurlarindaki-sert-dusus-vatandasin-mutfagina-yansimadi--1052105059.html

TESK Başkanı Palandöken: Döviz kurlarındaki sert düşüş, vatandaşın mutfağına yansımadı

TESK Başkanı Palandöken: Döviz kurlarındaki sert düşüş, vatandaşın mutfağına yansımadı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dövizdeki gerilemeye rağmen, fiyatların yüzde 15-25 oranında arttığını... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T12:24+0300

2021-12-25T12:24+0300

2021-12-25T12:24+0300

ekonomi

tesk

indirim

döviz

zam

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TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada, dövizin düşüşe geçtiği andan itibaren fiyatlarda indirim yapılması yönünde çağrılar yaptığını, ancak karşılık bulamadığını belirtti. Marketlerde indirim görmeyi beklerken zamlarla karşılaşıldığını söyleyen Palandöken, "Döviz kurlarındaki sert düşüş, vatandaşın mutfağına yansımadı. Raflardaki ürünlere maalesef indirim yapılmadı. Hatta ‘yeni yıl bahanesi zamlar şahanesi diye’ etiket fiyatlarında yüzde 15 ila yüzde 25 civarında ürünlere zam yapıldı. Yeni zamlar, gazlı içecekler başta olmak üzere diğer ürün gruplarına yansıtıldı. Vatandaş artık bu dolar ve eurodaki düşüşü mutfağında hissetmek istiyor. Bunun için belki polisiye tedbirler caydırıcı olacak ama esas olan ticaretin ticaret ahlakıyla bağdaşması" dedi. 'İtibar kaybettiren hareketler var'Palandöken, zamlar nedeniyle vatandaşın gözünde itibar kaybı yaşandığını belirterek, "Günde 4-5 kere etiketi değiştiriyorsun, değiştirmeye yetişebiliyorsun. Bugün piyasa hakimiyetini ele geçirdin diye fiyatların neredeyse yüzde 15 - yüzde 25’lik bir artış yaptın. Bunlar vatandaşın gözünde itibar kaybettiriyor. Fiyatların süratle makul seviyeye düşürülmesi gerekiyor" diye konuştu. 'Çağrımızı sürdürüyoruz'TESK başkanı şunları söyledi: "Petrol ürünlerine yapılan zamlar da ürünün tarladan sofraya gelinceye kadarki navlunları etkiliyor. Yani topyekûn herkes elini taşın altına koymalı. Fiyat etiketlerini bir günde 4 kere değiştirenler 5’inci gün oldu fiyatlarda herhangi bir indirim yapmadı. Tüketicilerin mutlak ve mutlak korunması için fiyatlarda indirimi yapılması gerektiğine inanıyoruz.”Ekonomide ve dövizde yaşanan en ufak bir dalgalanmada bunu bahane ederek tüm ürün gruplarında zam yapan marketlerin şimdi döviz düşüşü devam ederken aynı hızı indirim yaparak göstermeleri konusunda TESK olarak çağrımızı sürdürüyoruz. Birçok farklı kurum ve vatandaşın da beklentisi, çağrısı bu yöndeyken bu zamlarda dövizin gerçekten bahane olduğunu gördük. Çünkü 18 liradan 11 liraya kadar dolar kuru düştü. Doğal olarak indirim beklerken fiyatların aynı kalması bile zam sayılırken bir de peçeteden suya, zeytinden peynire hemen hemen tüm ürüne yani döviz ile ilgisi olan ürüne de olmayan ürüne de tekrar yüzde 15 ile yüzde 25 arasında yeni zam yapılıyor. Bu durum kabul edilemez. Kimsenin vatandaş ve ekonomi üzerinden fırsatçılık yapmasına müsaade edilmemeli. Denetimler yapılıyor fakat fahiş fiyata 4 katına çıkan cezalar da artık caydırıcılığını yitirdi çünkü o cezaları bile birkaç günlük ciro ile ödeyebiliyorlar. Enflasyonu artırıp, piyasalardaki güveni azaltan bu fırsatçılar için gerekli önlemler zaman kaybedilmeden alınmalı.

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tesk, indirim, döviz, zam