THY YK Başkanı Aycı: Dubai ve Moskova ile yarışıyoruz

"Dubai ile Moskova ile herkes ile yarışıyoruz. Atatürk havalimanında kapasite o kadar doldu ki. İnsanlar koridorlarda yatıyordu artık. Türk Hava Yolları artık büyüyecekse, bu dar boğazın aşılması gerekiyordu. Türkiye bu havalimanını inşa etmeseydi, bu yarışa ortak olamazdı. THY de devlete ben batıyorum diyen bir marka olurdu. Eğer altyapınız varsa havayollarınız, lojistik şirketleriniz dünya ile yarışır."