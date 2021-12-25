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THY YK Başkanı Aycı: Dubai ve Moskova ile yarışıyoruz
THY YK Başkanı Aycı: Dubai ve Moskova ile yarışıyoruz
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Dubai ve Moskova ile yarışıyoruz; İstanbul Havalimanı inşa edilmeseydi bu yarışa ortak olamazdık, THY de batardı" dedi. 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T21:59+0300
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türkiye
moskova
dubai
ilker aycı
türk hava yolları (thy)
istanbul havalimanı
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THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'nın yapılmasının önemine dikkat çekerek, "Türkiye bu havalimanını inşa etmeseydi, bu yarışa ortak olamazdı.THY de devlete ben batıyorum diyen bir marka olurdu" dediAycı, "Atatürk havalimanında kapasite o kadar doldu ki. İnsanlar koridorlarda yatıyordu artık" ifadelerini kullandı.CNN Türk'te konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın açıklamaları şöyle:"Altyapınız varsa havayollarınız, lojistik şirketleriniz dünya ile yarışır"
türkiye
moskova
dubai
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moskova, dubai, ilker aycı, türk hava yolları (thy), istanbul havalimanı

THY YK Başkanı Aycı: Dubai ve Moskova ile yarışıyoruz

21:59 25.12.2021
© AA / İsa TerliTHY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© AA / İsa Terli
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THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Dubai ve Moskova ile yarışıyoruz; İstanbul Havalimanı inşa edilmeseydi bu yarışa ortak olamazdık, THY de batardı" dedi.
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'nın yapılmasının önemine dikkat çekerek, "Türkiye bu havalimanını inşa etmeseydi, bu yarışa ortak olamazdı.THY de devlete ben batıyorum diyen bir marka olurdu" dedi
Aycı, "Atatürk havalimanında kapasite o kadar doldu ki. İnsanlar koridorlarda yatıyordu artık" ifadelerini kullandı.
CNN Türk'te konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın açıklamaları şöyle:

"Altyapınız varsa havayollarınız, lojistik şirketleriniz dünya ile yarışır"

"Dubai ile Moskova ile herkes ile yarışıyoruz. Atatürk havalimanında kapasite o kadar doldu ki. İnsanlar koridorlarda yatıyordu artık. Türk Hava Yolları artık büyüyecekse, bu dar boğazın aşılması gerekiyordu. Türkiye bu havalimanını inşa etmeseydi, bu yarışa ortak olamazdı. THY de devlete ben batıyorum diyen bir marka olurdu. Eğer altyapınız varsa havayollarınız, lojistik şirketleriniz dünya ile yarışır."

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