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https://tr.sputniknews.com/20211225/trump-katildigi-bir-programda-abdyi-elestirirken-cini-ovundu-sunucunun-yuzundeki-ifade-viral-oldu-1052110943.html
Trump katıldığı bir programda ABD'yi eleştirirken Çin'i övdü, sunucunun yüzündeki ifade viral oldu
Trump katıldığı bir programda ABD'yi eleştirirken Çin'i övdü, sunucunun yüzündeki ifade viral oldu
Röportaj yaptıkları sırada Candace Owens'ın Çin'i kötü bir şekilde anması üzerine Trump araya girdi. ABD'nin eğitim sistemini eleştirirken, Çin'i de öven... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T17:33+0300
2021-12-25T17:50+0300
dünya
abd
donald trump
maske
çin halk cumhuriyeti
candace owens
viral
koronavirüs
koronavirüs aşısı
mao zedong
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Eski ABD başkanı Donald Trump, Candace Owens ile 24 Aralık'ta The Daily Wire'de yayınlanan bir röportaja katıldı. Muhafazakâr yorumcu ve siyasi aktivist olarak bilinen Owens, yaptığı Trump yanlısı aktivizmi ve Black Lives Matter ile Demokrat Parti'ye karşı eleştirileriyle de sıkça gündeme gelmişti.Röportajda konuşulan konuların çoğunluğunu pandemi ve Kovid-19 aşıları oluştururken, internetin dikkatini çeken diğer kısmı ise Trump'ın, ABD ve Çin eğitim sistemlerini karşılaştırması oldu.'Çin'in eğitim sistemi bizimkinden çok daha iyi. Biliyor musun?'Trump, çocukları kapsayan maske uygulamasından mutsuz olduğu yorumu üzerine sunucunun 'Sanki Çin gibi' çıkışı yapmasına tepki gösterdi.Owens'in aksine 'Çin gibi' fikrine katılmadığını ifade eden Trump, "Çin'in eğitim sistemi bizimkinden çok daha iyi. Biliyor musun? Eğitimde ikinci veya üçüncü olarak derecelendirilirler. Biz ise 44'üncü sıradayız" dedi. Sunucunun o anki ifade ise sosyal medyada alay konusu oldu. Ayrıca Trump'ı da Çin savunucusu olarak nitelendiren kullanıcılar, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong benzetmeleri yaptı.
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abd, donald trump, maske, çin halk cumhuriyeti, candace owens, viral, koronavirüs, koronavirüs aşısı, mao zedong, sosyal medya

Trump katıldığı bir programda ABD'yi eleştirirken Çin'i övdü, sunucunun yüzündeki ifade viral oldu

17:33 25.12.2021 (güncellendi: 17:50 25.12.2021)
© Fotoğraf : The Daily Wire Donald Trump Candace Owens röportajı
 Donald Trump Candace Owens röportajı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© Fotoğraf : The Daily Wire
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Röportaj yaptıkları sırada Candace Owens'ın Çin'i kötü bir şekilde anması üzerine Trump araya girdi. ABD'nin eğitim sistemini eleştirirken, Çin'i de öven Trump'ın konuşmasından sonra sunucunun yüzündeki ifade de sosyal medyada viral oldu. Trump da kullanıcılar tarafından 'Maocu' ilan edildi.
Eski ABD başkanı Donald Trump, Candace Owens ile 24 Aralık'ta The Daily Wire'de yayınlanan bir röportaja katıldı. Muhafazakâr yorumcu ve siyasi aktivist olarak bilinen Owens, yaptığı Trump yanlısı aktivizmi ve Black Lives Matter ile Demokrat Parti'ye karşı eleştirileriyle de sıkça gündeme gelmişti.

Röportajda konuşulan konuların çoğunluğunu pandemi ve Kovid-19 aşıları oluştururken, internetin dikkatini çeken diğer kısmı ise Trump'ın, ABD ve Çin eğitim sistemlerini karşılaştırması oldu.

'Çin'in eğitim sistemi bizimkinden çok daha iyi. Biliyor musun?'

Trump, çocukları kapsayan maske uygulamasından mutsuz olduğu yorumu üzerine sunucunun 'Sanki Çin gibi' çıkışı yapmasına tepki gösterdi.
Owens'in aksine 'Çin gibi' fikrine katılmadığını ifade eden Trump, "Çin'in eğitim sistemi bizimkinden çok daha iyi. Biliyor musun? Eğitimde ikinci veya üçüncü olarak derecelendirilirler. Biz ise 44'üncü sıradayız" dedi. Sunucunun o anki ifade ise sosyal medyada alay konusu oldu. Ayrıca Trump'ı da Çin savunucusu olarak nitelendiren kullanıcılar, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong benzetmeleri yaptı.
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