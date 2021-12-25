https://tr.sputniknews.com/20211225/trump-katildigi-bir-programda-abdyi-elestirirken-cini-ovundu-sunucunun-yuzundeki-ifade-viral-oldu-1052110943.html

Trump katıldığı bir programda ABD'yi eleştirirken Çin'i övdü, sunucunun yüzündeki ifade viral oldu

Trump katıldığı bir programda ABD'yi eleştirirken Çin'i övdü, sunucunun yüzündeki ifade viral oldu

Röportaj yaptıkları sırada Candace Owens'ın Çin'i kötü bir şekilde anması üzerine Trump araya girdi. ABD'nin eğitim sistemini eleştirirken, Çin'i de öven... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T17:33+0300

2021-12-25T17:33+0300

2021-12-25T17:50+0300

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çin halk cumhuriyeti

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mao zedong

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Eski ABD başkanı Donald Trump, Candace Owens ile 24 Aralık'ta The Daily Wire'de yayınlanan bir röportaja katıldı. Muhafazakâr yorumcu ve siyasi aktivist olarak bilinen Owens, yaptığı Trump yanlısı aktivizmi ve Black Lives Matter ile Demokrat Parti'ye karşı eleştirileriyle de sıkça gündeme gelmişti.Röportajda konuşulan konuların çoğunluğunu pandemi ve Kovid-19 aşıları oluştururken, internetin dikkatini çeken diğer kısmı ise Trump'ın, ABD ve Çin eğitim sistemlerini karşılaştırması oldu.'Çin'in eğitim sistemi bizimkinden çok daha iyi. Biliyor musun?'Trump, çocukları kapsayan maske uygulamasından mutsuz olduğu yorumu üzerine sunucunun 'Sanki Çin gibi' çıkışı yapmasına tepki gösterdi.Owens'in aksine 'Çin gibi' fikrine katılmadığını ifade eden Trump, "Çin'in eğitim sistemi bizimkinden çok daha iyi. Biliyor musun? Eğitimde ikinci veya üçüncü olarak derecelendirilirler. Biz ise 44'üncü sıradayız" dedi. Sunucunun o anki ifade ise sosyal medyada alay konusu oldu. Ayrıca Trump'ı da Çin savunucusu olarak nitelendiren kullanıcılar, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong benzetmeleri yaptı.

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abd, donald trump, maske, çin halk cumhuriyeti, candace owens, viral, koronavirüs, koronavirüs aşısı, mao zedong, sosyal medya