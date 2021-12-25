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Trump yanlısı aşı karşıtları: Bizi aşıya zorluyorsa kendisi de sahtekardır
15:58 25.12.2021 (güncellendi: 16:05 25.12.2021)
© AFP 2021 / DOMINICK REUTERDonald Trump
© AFP 2021 / DOMINICK REUTER
Trump'ın restoranına 'aşı kartı olmadıkları' gerekçesiyle alınmayan aşı karşıtı kişiler, kendilerini sakinleştirmeye çalışan polise, "Bizi aşı yaptırmaya zorluyorsa Trump sahtekardır" açıklamasında bulundu.
Uygulanan aşı zorunluluklarına karşı çıkan Eski ABD Başkanı Donald Trump, diğer yandan ABD'de aşı geliştirilmesinin kendi başarısı olduğunu belirtiyor ve halkı aşıya teşvik ediyor. Buna rağmen Trump yanlıları ve Cumhuriyetçiler, ülkede aşı olmayı reddeden grubun da çoğunluğunu oluşturuyor.
Trump yanlısı aşı karşıtı kişiler, aşı kartları olmadıkları gerekçesiyle Trump'ın New York'taki restoranına alınmayınca tepki gösterdi.
24 Aralık'ta gerçekleşen olayda Trump'ı dolandırıcılıkla suçlayarak, "Bizi aşı yaptırmaya zorluyorsa Trump sahtekardır" diyen kalabalık, küçük bir protesto düzenledi.
Olay yerine gelerek protestocuları sakinleştirmeye çalışan polis, kalabalığa, otelde kalabileceklerini ancak restoranda oturmayacaklarını söyledi. Restorana girişlerinin reddedilmesinden duydukları memnuniyetsizliği dile getiren göstericilerin gergin anları kameralara da yansıdı.
Olay yerine gelerek protestocuları sakinleştirmeye çalışan polis, kalabalığa, otelde kalabileceklerini ancak restoranda oturmayacaklarını söyledi. Restorana girişlerinin reddedilmesinden duydukları memnuniyetsizliği dile getiren göstericilerin gergin anları kameralara da yansıdı.
Pro-Trump anti-vaccers showed up at Trump Grill in NYC today after he said he was against vaccine mandates. They were denied service and the police were called. “Trump is a fraud if he’s enforcing this!” pic.twitter.com/s65q25LrEw— Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) December 23, 2021
Daha önce de tepki çekmişti
Trump, 20 Aralık günü Teksas'ta katıldığı bir programda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının hatırlatma dozunu olduğunu söyleyince, taraftarlarının tepkisini çekmişti. Trump'ın yanıtı üzerine programı canlı izlemeye gelen seyirciler, Trump'ı yuhalamaya başlamış, Trump ise kalabalığı "Hayır hayır yapmayın" diyerek yatıştırmaya çalışmıştı.