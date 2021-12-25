https://tr.sputniknews.com/20211225/trump-yanlisi-asi-karsiti-kisiler-bizi-asiya-zorluyorsa-kendisi-de-sahtekardir-1052109525.html

Trump yanlısı aşı karşıtları: Bizi aşıya zorluyorsa kendisi de sahtekardır

Trump yanlısı aşı karşıtları: Bizi aşıya zorluyorsa kendisi de sahtekardır

Trump'ın restoranına 'aşı kartı olmadıkları' gerekçesiyle alınmayan aşı karşıtı kişiler, kendilerini sakinleştirmeye çalışan polise, "Bizi aşı yaptırmaya... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T15:58+0300

2021-12-25T15:58+0300

2021-12-25T16:05+0300

koronavirüs

abd

teksas

donald trump

trump tower

aşı

dünya

koronavirüs

kovid-19

koronavirüs aşısı

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Uygulanan aşı zorunluluklarına karşı çıkan Eski ABD Başkanı Donald Trump, diğer yandan ABD'de aşı geliştirilmesinin kendi başarısı olduğunu belirtiyor ve halkı aşıya teşvik ediyor. Buna rağmen Trump yanlıları ve Cumhuriyetçiler, ülkede aşı olmayı reddeden grubun da çoğunluğunu oluşturuyor.Trump yanlısı aşı karşıtı kişiler, aşı kartları olmadıkları gerekçesiyle Trump'ın New York'taki restoranına alınmayınca tepki gösterdi. 24 Aralık'ta gerçekleşen olayda Trump'ı dolandırıcılıkla suçlayarak, "Bizi aşı yaptırmaya zorluyorsa Trump sahtekardır" diyen kalabalık, küçük bir protesto düzenledi.Olay yerine gelerek protestocuları sakinleştirmeye çalışan polis, kalabalığa, otelde kalabileceklerini ancak restoranda oturmayacaklarını söyledi. Restorana girişlerinin reddedilmesinden duydukları memnuniyetsizliği dile getiren göstericilerin gergin anları kameralara da yansıdı.Daha önce de tepki çekmiştiTrump, 20 Aralık günü Teksas'ta katıldığı bir programda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının hatırlatma dozunu olduğunu söyleyince, taraftarlarının tepkisini çekmişti. Trump'ın yanıtı üzerine programı canlı izlemeye gelen seyirciler, Trump'ı yuhalamaya başlamış, Trump ise kalabalığı "Hayır hayır yapmayın" diyerek yatıştırmaya çalışmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211221/taraftarlari-koronavirus-asisinin-3-dozunu-oldugunu-aciklayan-trumpi-yuhaladi-1051959613.html

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