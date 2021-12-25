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Trump yanlısı aşı karşıtları: Bizi aşıya zorluyorsa kendisi de sahtekardır
Trump yanlısı aşı karşıtları: Bizi aşıya zorluyorsa kendisi de sahtekardır
Trump'ın restoranına 'aşı kartı olmadıkları' gerekçesiyle alınmayan aşı karşıtı kişiler, kendilerini sakinleştirmeye çalışan polise, "Bizi aşı yaptırmaya... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
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Uygulanan aşı zorunluluklarına karşı çıkan Eski ABD Başkanı Donald Trump, diğer yandan ABD'de aşı geliştirilmesinin kendi başarısı olduğunu belirtiyor ve halkı aşıya teşvik ediyor. Buna rağmen Trump yanlıları ve Cumhuriyetçiler, ülkede aşı olmayı reddeden grubun da çoğunluğunu oluşturuyor.Trump yanlısı aşı karşıtı kişiler, aşı kartları olmadıkları gerekçesiyle Trump'ın New York'taki restoranına alınmayınca tepki gösterdi. 24 Aralık'ta gerçekleşen olayda Trump'ı dolandırıcılıkla suçlayarak, "Bizi aşı yaptırmaya zorluyorsa Trump sahtekardır" diyen kalabalık, küçük bir protesto düzenledi.Olay yerine gelerek protestocuları sakinleştirmeye çalışan polis, kalabalığa, otelde kalabileceklerini ancak restoranda oturmayacaklarını söyledi. Restorana girişlerinin reddedilmesinden duydukları memnuniyetsizliği dile getiren göstericilerin gergin anları kameralara da yansıdı.Daha önce de tepki çekmiştiTrump, 20 Aralık günü Teksas'ta katıldığı bir programda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının hatırlatma dozunu olduğunu söyleyince, taraftarlarının tepkisini çekmişti. Trump'ın yanıtı üzerine programı canlı izlemeye gelen seyirciler, Trump'ı yuhalamaya başlamış, Trump ise kalabalığı "Hayır hayır yapmayın" diyerek yatıştırmaya çalışmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211221/taraftarlari-koronavirus-asisinin-3-dozunu-oldugunu-aciklayan-trumpi-yuhaladi-1051959613.html
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Trump yanlısı aşı karşıtları: Bizi aşıya zorluyorsa kendisi de sahtekardır

15:58 25.12.2021 (güncellendi: 16:05 25.12.2021)
© AFP 2021 / DOMINICK REUTERDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© AFP 2021 / DOMINICK REUTER
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Trump'ın restoranına 'aşı kartı olmadıkları' gerekçesiyle alınmayan aşı karşıtı kişiler, kendilerini sakinleştirmeye çalışan polise, "Bizi aşı yaptırmaya zorluyorsa Trump sahtekardır" açıklamasında bulundu.
Uygulanan aşı zorunluluklarına karşı çıkan Eski ABD Başkanı Donald Trump, diğer yandan ABD'de aşı geliştirilmesinin kendi başarısı olduğunu belirtiyor ve halkı aşıya teşvik ediyor. Buna rağmen Trump yanlıları ve Cumhuriyetçiler, ülkede aşı olmayı reddeden grubun da çoğunluğunu oluşturuyor.
Trump yanlısı aşı karşıtı kişiler, aşı kartları olmadıkları gerekçesiyle Trump'ın New York'taki restoranına alınmayınca tepki gösterdi.
24 Aralık'ta gerçekleşen olayda Trump'ı dolandırıcılıkla suçlayarak, "Bizi aşı yaptırmaya zorluyorsa Trump sahtekardır" diyen kalabalık, küçük bir protesto düzenledi.

Olay yerine gelerek protestocuları sakinleştirmeye çalışan polis, kalabalığa, otelde kalabileceklerini ancak restoranda oturmayacaklarını söyledi. Restorana girişlerinin reddedilmesinden duydukları memnuniyetsizliği dile getiren göstericilerin gergin anları kameralara da yansıdı.

Daha önce de tepki çekmişti

Trump, 20 Aralık günü Teksas'ta katıldığı bir programda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının hatırlatma dozunu olduğunu söyleyince, taraftarlarının tepkisini çekmişti. Trump'ın yanıtı üzerine programı canlı izlemeye gelen seyirciler, Trump'ı yuhalamaya başlamış, Trump ise kalabalığı "Hayır hayır yapmayın" diyerek yatıştırmaya çalışmıştı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
DÜNYA
Taraftarları, koronavirüs aşısının 3. dozunu olduğunu açıklayan Trump'ı yuhaladı
21 Aralık, 03:37
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