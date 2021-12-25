Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi, 145 kişi yaşamını yitirdi
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211225/turkiyede-son-24-saatte-20-bin-470-yeni-vaka-tespit-edildi-145-kisi-yasamini-yitirdi-1052114689.html
Türkiye'de 20 bin 470 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 20 bin 470 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 470 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi. 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T20:28+0300
2021-12-25T20:37+0300
koronavirüs
koronavirüs
türkiye
vaka
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1c/1043683757_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_01ea358ffa6e49c8b78d5659847ee342.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1c/1043683757_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_b868b9a09fb38c5b2ca17a5b8b553fa3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
koronavirüs, türkiye, vaka, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, omicron

Türkiye'de 20 bin 470 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi

20:28 25.12.2021 (güncellendi: 20:37 25.12.2021)
© AFP 2021 / Ozan Köseİstanbul, koronavirüs, maske
İstanbul, koronavirüs, maske - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© AFP 2021 / Ozan Köse
Abone ol
Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 470 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Omicron varyantının Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek: Varyant yeni, yapmamız gerekenler aynı. Ciddiyetle!"
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:28Türkiye'de 20 bin 470 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi
20:28La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı 85 gün sonra söndü
20:23Altı yaşındaki çocuğunu öldürüp intihara teşebbüs etti
20:05İran Cumhurbaşkanı Reisi: İran'a yönelik her türlü düşmanca harekete cevap verilecek
19:49Paşinyan: Ermenistan göz altına aldığı iki askeri Azerbaycan'a iade etti
19:46Hırvatistan'da su hortumu
19:37Prof. Dr. Özdarendeli 'TURKOVAC'ı anlattı: Tüm dünyaya şifa olacak
19:15Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu
19:14Kanatları yerli kompozit malzemeden üretilen yeni Rus yolcu uçağı, ilk kez havalandı
18:53ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 816 bini geçti
18:48Putin ve Vucic, enerji projeleri ve gaz tedariki konularını görüştü
18:47Bakan Koca: Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı
18:38ABD'de Noel tatilinde koronavirüs nedeniyle 1600'den fazla uçak seferi iptal edildi
18:33Rusya’nın iki yeni savaş gemisi, Karadeniz Filosu’na takviye güç olarak yola çıktı
18:29Karamollaoğlu: İşi ehline verirsek destanlar yazabiliyoruz, SİHA'lar ile gördük
18:28Galatasaray 7 maç sonra kazandı
18:18İstanbul Havalimanı'nda kaçak 4 bin canlı tıbbi sülük ele geçirildi
18:02Dilipak: Topluma nazar mı değdi, artık Allah yüzümüze bakmıyor, yüzümüze bakan şeytan
18:00Silivri'de yanmış kadın cesedi bulundu
17:56Prof. Dr. Tekdemir: Kadavra üzerinden yeterli eğitim veremiyoruz