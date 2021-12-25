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Vatikan'da Noel ayini yapıldı
Vatikan'da Noel ayini yapıldı
Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yönettiği bir ayin... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T01:49+0300
2021-12-25T01:49+0300
dünya
vatikan
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Aziz Petrus Bazilikası'ndaki Noel ayini, Katolik Kilisesi'nden kardinaller, monsenyörler, Vatikan'a akredite kordiplomatik temsilciler ve davetlilerin katılımıyla Kovid-19 salgını önlemleri alınarak gerçekleştirildi.Ayine katılanları takdis eden Papa Franciscus, burada yaptığı konuşmada, iş kazaları sonucu yaşanan ölümlere dikkati çekerek, insanın çalışmanın kölesi değil efendisi olduğunu söyledi. AA'nın haberine göre; Papa, iş ölümlerinin artık durması ve kendilerinin de bu konuyla ilgilenmesi gerektiğini belirtti.Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, yarın dünya meselelerine dair mesajlar verdiği Noel ayininin ertesindeki geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) hitabını yapacak.
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vatikan, noel, ayin

Vatikan'da Noel ayini yapıldı

01:49 25.12.2021
© AAVatikan'da Noel ayini yapıldı
Vatikan'da Noel ayini yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© AA
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Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yönettiği bir ayin düzenlendi.
Aziz Petrus Bazilikası'ndaki Noel ayini, Katolik Kilisesi'nden kardinaller, monsenyörler, Vatikan'a akredite kordiplomatik temsilciler ve davetlilerin katılımıyla Kovid-19 salgını önlemleri alınarak gerçekleştirildi.
Ayine katılanları takdis eden Papa Franciscus, burada yaptığı konuşmada, iş kazaları sonucu yaşanan ölümlere dikkati çekerek, insanın çalışmanın kölesi değil efendisi olduğunu söyledi. AA'nın haberine göre; Papa, iş ölümlerinin artık durması ve kendilerinin de bu konuyla ilgilenmesi gerektiğini belirtti.
Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, yarın dünya meselelerine dair mesajlar verdiği Noel ayininin ertesindeki geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) hitabını yapacak.
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