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Sivas'ın en büyük gölü buz tuttu
Sivas'ın en büyük gölü buz tuttu
Türkiye’nin en düşük hava sıcaklıklarının yaşandığı Sivas’ta en büyük göl olan Tödürge gölü de buz tuttu. 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T09:41+0300
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sivas
buz
göl
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фото, sivas, buz, göl, soğuk

Sivas'ın en büyük gölü buz tuttu

09:41 26.12.2021
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Türkiye’nin en düşük hava sıcaklıklarının yaşandığı Sivas’ta en büyük göl olan Tödürge gölü de buz tuttu.
© İHA / GÖKTÜRK FIRAT

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta suya dair ne varsa donuyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 29.7 dereceye kadar düştüğü Sivas’ta ırmaklar ve göller buz tuttu.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta suya dair ne varsa donuyor.Hava sıcaklığının sıfırın altında 29.7 dereceye kadar düştüğü Sivas’ta ırmaklar ve göller buz tuttu. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / GÖKTÜRK FIRAT

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta suya dair ne varsa donuyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 29.7 dereceye kadar düştüğü Sivas’ta ırmaklar ve göller buz tuttu.

© İHA / GÖKTÜRK FIRAT

Sivas - Erzurum karayolunun 50. kilometresinde bulunan, 350 hektar alan yüzeyi ile Sivas’ın en büyük gölü olan Tödürge gölünün de yüzeyi buzla kaplandı.

Sivas - Erzurum karayolunun 50. kilometresinde bulunan, 350 hektar alan yüzeyi ile Sivas’ın en büyük gölü olan Tödürge gölünün de yüzeyi buzla kaplandı. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / GÖKTÜRK FIRAT

Sivas - Erzurum karayolunun 50. kilometresinde bulunan, 350 hektar alan yüzeyi ile Sivas’ın en büyük gölü olan Tödürge gölünün de yüzeyi buzla kaplandı.

© İHA / GÖKTÜRK FIRAT

En derin noktası 44.5 metre olan göl adeta buz pistine dönüştü. Gölün yüzeyindeki buz tabakası üzerinde yürünecek kadar sertleşti.

En derin noktası 44.5 metre olan göl adeta buz pistine dönüştü. Gölün yüzeyindeki buz tabakası üzerinde yürünecek kadar sertleşti. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / GÖKTÜRK FIRAT

En derin noktası 44.5 metre olan göl adeta buz pistine dönüştü. Gölün yüzeyindeki buz tabakası üzerinde yürünecek kadar sertleşti.

© İHA / GÖKTÜRK FIRAT

Göl kenarında ise izlemeye doyulmayan manzaralar oluştu. Kimileri göl yüzeyinde yürümenin tadını çıkarttı kimileri ise ortaya çıkan eşsiz manzarada fotoğraf çektirmeyi tercih etti.

Göl kenarında ise izlemeye doyulmayan manzaralar oluştu. Kimileri göl yüzeyinde yürümenin tadını çıkarttı kimileri ise ortaya çıkan eşsiz manzarada fotoğraf çektirmeyi tercih etti. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / GÖKTÜRK FIRAT

Göl kenarında ise izlemeye doyulmayan manzaralar oluştu. Kimileri göl yüzeyinde yürümenin tadını çıkarttı kimileri ise ortaya çıkan eşsiz manzarada fotoğraf çektirmeyi tercih etti.

© İHA / GÖKTÜRK FIRAT

Donan gölün ziyaretçileri donan gölde görülmeye değer manzaralar oluştuğunu belirterek, kış aylarında gezmekten hoşlananların mutlaka bu gölü görmeleri gerektiğini belirtti.

Donan gölün ziyaretçileri donan gölde görülmeye değer manzaralar oluştuğunu belirterek, kış aylarında gezmekten hoşlananların mutlaka bu gölü görmeleri gerektiğini belirtti. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / GÖKTÜRK FIRAT

Donan gölün ziyaretçileri donan gölde görülmeye değer manzaralar oluştuğunu belirterek, kış aylarında gezmekten hoşlananların mutlaka bu gölü görmeleri gerektiğini belirtti.

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