Rize'de FormuLaz heyecanı kış mevsimine taşındı

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Yarışları tüm dünyaya duyurmak istediklerini ifade eden Gül “Yarışlarımızı tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Yarışlarda arabaları her yarışçı kendisi yapıyor. Başkalarının araçlarıyla yarışılmıyor. Aslında yarış araba yapımından itibaren başlıyor. Kendine özgü kullanılan malzemeler ve taktikler var” açıklamasında bulundu.