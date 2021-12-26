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Rize'de FormuLaz heyecanı kış mevsimine taşındı
Rize'de FormuLaz heyecanı kış mevsimine taşındı
Rize’nin Ardeşen ilçesinde her yıl ağustos ayında düzenlenen ve ününü ülke dışına kadar çıkaran, adına Formula yarışlarından esinlenerek alan Redbull FormuLaz... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
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фото, rize, yarış, kış, formulaz

Rize'de FormuLaz heyecanı kış mevsimine taşındı

13:10 26.12.2021
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Rize’nin Ardeşen ilçesinde her yıl ağustos ayında düzenlenen ve ününü ülke dışına kadar çıkaran, adına Formula yarışlarından esinlenerek alan Redbull FormuLaz tahta araba yarışlarının aynısı bu yıl kışın da düzenlendi.
© İHA / MUSTAFA ÖZYANIK

2021 yılını geride bırakacağımız şu günlerde soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeyen tahta araba tutkunları Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi’nde toplandı. Yoğun kar yağışının ardından yolların henüz yeni açıldığı Tunca Beldesi’ne karda tahta araba yarışları yapıldı.

2021 yılını geride bırakacağımız şu günlerde soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeyen tahta araba tutkunları Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi’nde toplandı. Yoğun kar yağışının ardından yolların henüz yeni açıldığı Tunca Beldesi’ne karda tahta araba yarışları yapıldı. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / MUSTAFA ÖZYANIK

2021 yılını geride bırakacağımız şu günlerde soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeyen tahta araba tutkunları Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi’nde toplandı. Yoğun kar yağışının ardından yolların henüz yeni açıldığı Tunca Beldesi’ne karda tahta araba yarışları yapıldı.

© İHA / MUSTAFA ÖZYANIK

FormuLaz Derneği Başkanı Murat Gül yaptığı açıklamada “Günümüz teknolojisinde bilgisayar ve tabletler olunca tahta araba kültürü unutulmuştu. 2009 yılında bunu yarış haline getirdik. Belediye Başkanımız Ahmet Naci Aytemiz’in desteği ile birlikte yarışlarımızı ulusal düzeyde duyurduk. Artık her çocuğun da hayali gerçekleşmiş oldu” dedi.

FormuLaz Derneği Başkanı Murat Gül yaptığı açıklamada “Günümüz teknolojisinde bilgisayar ve tabletler olunca tahta araba kültürü unutulmuştu. 2009 yılında bunu yarış haline getirdik. Belediye Başkanımız Ahmet Naci Aytemiz’in desteği ile birlikte yarışlarımızı ulusal düzeyde duyurduk. Artık her çocuğun da hayali gerçekleşmiş oldu” dedi. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / MUSTAFA ÖZYANIK

FormuLaz Derneği Başkanı Murat Gül yaptığı açıklamada “Günümüz teknolojisinde bilgisayar ve tabletler olunca tahta araba kültürü unutulmuştu. 2009 yılında bunu yarış haline getirdik. Belediye Başkanımız Ahmet Naci Aytemiz’in desteği ile birlikte yarışlarımızı ulusal düzeyde duyurduk. Artık her çocuğun da hayali gerçekleşmiş oldu” dedi.

© İHA / MUSTAFA ÖZYANIK

FormuLaz tahta arabaların özelliklerinin altını çizen Gül “Arabaların uzunluğu 170 genişliği ise 70 santimdir. Tahta ve ahşap dışında metal aksam kullanılmayacak. Yarışçıların da kara lastik ve kıl çorabı kullanılması zorunlu. Yarışlarda muayene istasyonu kurduk ve burada geçtikten sonra yarışa katılabiliyor. Her yıl 15-20 araç muayeneden geçemeyerek yarışlara katılamıyor” ifadelerini kullandı.

FormuLaz tahta arabaların özelliklerinin altını çizen Gül “Arabaların uzunluğu 170 genişliği ise 70 santimdir. Tahta ve ahşap dışında metal aksam kullanılmayacak. Yarışçıların da kara lastik ve kıl çorabı kullanılması zorunlu. Yarışlarda muayene istasyonu kurduk ve burada geçtikten sonra yarışa katılabiliyor. Her yıl 15-20 araç muayeneden geçemeyerek yarışlara katılamıyor” ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / MUSTAFA ÖZYANIK

FormuLaz tahta arabaların özelliklerinin altını çizen Gül “Arabaların uzunluğu 170 genişliği ise 70 santimdir. Tahta ve ahşap dışında metal aksam kullanılmayacak. Yarışçıların da kara lastik ve kıl çorabı kullanılması zorunlu. Yarışlarda muayene istasyonu kurduk ve burada geçtikten sonra yarışa katılabiliyor. Her yıl 15-20 araç muayeneden geçemeyerek yarışlara katılamıyor” ifadelerini kullandı.

© İHA / MUSTAFA ÖZYANIK

Yarışları tüm dünyaya duyurmak istediklerini ifade eden Gül “Yarışlarımızı tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Yarışlarda arabaları her yarışçı kendisi yapıyor. Başkalarının araçlarıyla yarışılmıyor. Aslında yarış araba yapımından itibaren başlıyor. Kendine özgü kullanılan malzemeler ve taktikler var” açıklamasında bulundu.

Yarışları tüm dünyaya duyurmak istediklerini ifade eden Gül “Yarışlarımızı tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Yarışlarda arabaları her yarışçı kendisi yapıyor. Başkalarının araçlarıyla yarışılmıyor. Aslında yarış araba yapımından itibaren başlıyor. Kendine özgü kullanılan malzemeler ve taktikler var” açıklamasında bulundu. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / MUSTAFA ÖZYANIK

Yarışları tüm dünyaya duyurmak istediklerini ifade eden Gül “Yarışlarımızı tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Yarışlarda arabaları her yarışçı kendisi yapıyor. Başkalarının araçlarıyla yarışılmıyor. Aslında yarış araba yapımından itibaren başlıyor. Kendine özgü kullanılan malzemeler ve taktikler var” açıklamasında bulundu.

© İHA / MUSTAFA ÖZYANIK

Başkan Gül, “Ağustos ayında yapıyorduk her yıl. Baktık ki kış mevsiminde etkinlik yapalım düşüncesi bizleri bugün burada olmamıza ve yarışları kışın da yapmamız gerektiğini hissettirdi. Kışın yapılan yarışlar daha adrenalin dolu oluyor” dedi.

Başkan Gül, “Ağustos ayında yapıyorduk her yıl. Baktık ki kış mevsiminde etkinlik yapalım düşüncesi bizleri bugün burada olmamıza ve yarışları kışın da yapmamız gerektiğini hissettirdi. Kışın yapılan yarışlar daha adrenalin dolu oluyor” dedi. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / MUSTAFA ÖZYANIK

Başkan Gül, “Ağustos ayında yapıyorduk her yıl. Baktık ki kış mevsiminde etkinlik yapalım düşüncesi bizleri bugün burada olmamıza ve yarışları kışın da yapmamız gerektiğini hissettirdi. Kışın yapılan yarışlar daha adrenalin dolu oluyor” dedi.

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