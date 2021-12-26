Üsküdar'da beyaz eşya mağazası 100'den fazla kediye ev sahipliği yapıyor

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Altınbaşak şöyle devam etti: "Başlangıçta 20 tane ya da 30 tane civarındayken bunların isimleri vardı ancak sayı artmaya başlayınca takdir edersiniz ki, sadece oğlum kızıma döndük. Hem oğlumuz hem kızımız, hepsi bizim aşkımız.Yaklaşık 5 sene kadar önce evimizin balkonuna ufacık bir kedi geldi. Onu aldık; onunla başladı bu macera. Daha sonra, şirketimizin kapısının önünde iki üç tane yavru gördük ve onları aldık. Öyle öyle bu maceramız gelişti. Sonra dışarıdaki canlılara daha çok özen göstermeye başladık."