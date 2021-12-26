https://tr.sputniknews.com/20211226/7-kattan-dusen-2-kuzen-yasamini-yitirdi-1052136231.html

7. kattan düşen 2 kuzen yaşamını yitirdi

7. kattan düşen 2 kuzen yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 7. katından düşen 2 kuzen hayatını kaybetti. 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T17:55+0300

2021-12-26T17:55+0300

2021-12-26T17:55+0300

türkiye

kayseri

apartman

112 acil servis

kuzen

pencere

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Turgut Reis Mahallesi Lale Caddesi'ndeki 10 katlı apartmanın 7. katındaki evlerinde İrem Su Pezuk ile kuzeni Zehra Gül Pezuk, henüz belirlenemeyen nedenle dengelerini kaybederek pencereden düştü.İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kuzenler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Öte yandan İrem Su Pezuk'un ailesinin 2 ay önce binaya taşındığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20211004/balkondan-yoldaki-aracin-ustune-dusen-adam-hayatini-kaybetti--1049488350.html

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kayseri, apartman, 112 acil servis, kuzen, pencere