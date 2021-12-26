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https://tr.sputniknews.com/20211226/7-kattan-dusen-2-kuzen-yasamini-yitirdi-1052136231.html
7. kattan düşen 2 kuzen yaşamını yitirdi
7. kattan düşen 2 kuzen yaşamını yitirdi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 7. katından düşen 2 kuzen hayatını kaybetti. 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T17:55+0300
2021-12-26T17:55+0300
2021-12-26T17:55+0300
türkiye
kayseri
apartman
112 acil servis
kuzen
pencere
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Turgut Reis Mahallesi Lale Caddesi'ndeki 10 katlı apartmanın 7. katındaki evlerinde İrem Su Pezuk ile kuzeni Zehra Gül Pezuk, henüz belirlenemeyen nedenle dengelerini kaybederek pencereden düştü.İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kuzenler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Öte yandan İrem Su Pezuk'un ailesinin 2 ay önce binaya taşındığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211004/balkondan-yoldaki-aracin-ustune-dusen-adam-hayatini-kaybetti--1049488350.html
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kayseri, apartman, 112 acil servis, kuzen, pencere
7. kattan düşen 2 kuzen yaşamını yitirdi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 7. katından düşen 2 kuzen hayatını kaybetti.
Turgut Reis Mahallesi Lale Caddesi'ndeki 10 katlı apartmanın 7. katındaki evlerinde İrem Su Pezuk ile kuzeni Zehra Gül Pezuk, henüz belirlenemeyen nedenle
dengelerini kaybederek pencereden düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve
112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kuzenler,
müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan İrem Su Pezuk'un ailesinin 2 ay önce binaya taşındığı öğrenildi.