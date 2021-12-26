https://tr.sputniknews.com/20211226/abdnin-en-pahali-hayalet-ucagi-google-mapsin-kameralarina-yakalandi-1052140772.html

ABD'nin en pahalı 'hayalet uçağı', Google Maps'in kameralarına yakalandı

ABD'nin en pahalı 'hayalet uçağı', Google Maps'in kameralarına yakalandı

ABD'nin en pahalı hayalet uçağı olarak bilinen B-2 Spirit bombardıman uçağının Google Maps'de yer alan fotoğrafları tespit edildi. 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T23:51+0300

2021-12-26T23:51+0300

2021-12-26T23:51+0300

savunma

abd

reddit

bombardıman uçağı

b-2 spirit

b-2

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Sosyal medya kullanıcıları tarafından Google Maps'te keşfedilen ve Reddit üzerinden yayınlanan görüntülerde, B-2 Spirit bombardıman uçağının fotoğrafları yer aldı. 'Hayalet uçağının' Google Maps'te görüntülenmesi, hem uçağın görünmezlik yeteneklerini hem de bu tür uçakların bakım maliyetlerini gündeme getirdi. Şimdiye dek yaklaşık 111 bin beğeni toplayan görüntülere yorum yapan Reddit kullanıcıları, “Bu şeyler havada görünmez olmalı. Bir hava gösterisinde bir tane görme şansınız olursa, üzerinizde gezinirken neredeyse tamamen sessizdir" derken, bir diğeri ise uçağın "titiz ve maliyetli bir muayeneden" geçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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abd, reddit, bombardıman uçağı, b-2 spirit, b-2