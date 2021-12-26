Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211226/abdnin-en-pahali-hayalet-ucagi-google-mapsin-kameralarina-yakalandi-1052140772.html
ABD'nin en pahalı 'hayalet uçağı', Google Maps'in kameralarına yakalandı
ABD'nin en pahalı 'hayalet uçağı', Google Maps'in kameralarına yakalandı
ABD'nin en pahalı hayalet uçağı olarak bilinen B-2 Spirit bombardıman uçağının Google Maps'de yer alan fotoğrafları tespit edildi. 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T23:51+0300
2021-12-26T23:51+0300
savunma
abd
reddit
bombardıman uçağı
b-2 spirit
b-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104156/82/1041568234_0:20:1293:747_1920x0_80_0_0_46ff0d2d71c6dcc5d70fc0676e5cf07b.png
Sosyal medya kullanıcıları tarafından Google Maps'te keşfedilen ve Reddit üzerinden yayınlanan görüntülerde, B-2 Spirit bombardıman uçağının fotoğrafları yer aldı. 'Hayalet uçağının' Google Maps'te görüntülenmesi, hem uçağın görünmezlik yeteneklerini hem de bu tür uçakların bakım maliyetlerini gündeme getirdi. Şimdiye dek yaklaşık 111 bin beğeni toplayan görüntülere yorum yapan Reddit kullanıcıları, “Bu şeyler havada görünmez olmalı. Bir hava gösterisinde bir tane görme şansınız olursa, üzerinizde gezinirken neredeyse tamamen sessizdir" derken, bir diğeri ise uçağın "titiz ve maliyetli bir muayeneden" geçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104156/82/1041568234_137:0:1157:765_1920x0_80_0_0_febdefd4b48da11b24a6c53edb03eef3.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, reddit, bombardıman uçağı, b-2 spirit, b-2

ABD'nin en pahalı 'hayalet uçağı', Google Maps'in kameralarına yakalandı

23:51 26.12.2021
© SputnikB-2 Spirit
B-2 Spirit - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© Sputnik
Abone ol
ABD'nin en pahalı hayalet uçağı olarak bilinen B-2 Spirit bombardıman uçağının Google Maps'de yer alan fotoğrafları tespit edildi.
Sosyal medya kullanıcıları tarafından Google Maps'te keşfedilen ve Reddit üzerinden yayınlanan görüntülerde, B-2 Spirit bombardıman uçağının fotoğrafları yer aldı.
'Hayalet uçağının' Google Maps'te görüntülenmesi, hem uçağın görünmezlik yeteneklerini hem de bu tür uçakların bakım maliyetlerini gündeme getirdi.
Şimdiye dek yaklaşık 111 bin beğeni toplayan görüntülere yorum yapan Reddit kullanıcıları, “Bu şeyler havada görünmez olmalı. Bir hava gösterisinde bir tane görme şansınız olursa, üzerinizde gezinirken neredeyse tamamen sessizdir" derken, bir diğeri ise uçağın "titiz ve maliyetli bir muayeneden" geçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:41Popocatepetl Yanardağı’nda patlama: 'Kapı ve pencereleri kapalı tutun'
00:26Rus vatandaşı Maria, tatil için geldiği Türkiye'de Batmanlı gençle evlendi
00:05Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin bir bölümünü Türkiye'ye taşıyor
DünABD'nin en pahalı 'hayalet uçağı', Google Maps'in kameralarına yakalandı
DünLibya açıklarında biri bebek, ikisi kadın 27 göçmenin cansız bedeni kıyıya vurdu
DünDüzce'deki fabrika yangını kontrol altına alındı
DünTaliban, kadınların erkek refakatçi olmadan uzak mesafeye seyahatlerine yasak getirdi
DünAnkara'daki derbide sağlık görevlisine sarı kart
DünEndonezya’da üzerine yıldırım düşen güvenlik görevlisi sağ kurtuldu
DünKılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun, amigo takımına güvenme
DünAkdeniz’de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
DünElazığ'da yaban keçilerinin sayısında artış gözlemlendi
DünCumhurbaşkanı Erdoğan: Üstad Necip Fazıl bir direniş önderiydi
DünArkadaşı tarafından dezenfektan ile yakılan çocuk, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Dünİstanbul'da pitbull saldırısı: 2 yaralı
DünEGO: Tam biletin 4.5 lira, indirimli öğrenci biletinin 2.5 lira olarak belirlenmesi düşünülüyor
DünAfganistan-Pakistan sınırında gerilim: Onlarca havan mermisi atıldı
Dünİçişleri Bakanlığı: İBB'de terör iltisaklı personel iddiasına ilişkin teftiş başlatıldı
DünMuğla'da 34 mahkumun kaldığı koğuşta 11 kişi koronavirüse yakalandı
DünTürkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 173 can kaybı, 20 bin 138 yeni vaka