ABD'nin en pahalı 'hayalet uçağı', Google Maps'in kameralarına yakalandı

Sosyal medya kullanıcıları tarafından Google Maps'te keşfedilen ve Reddit üzerinden yayınlanan görüntülerde, B-2 Spirit bombardıman uçağının fotoğrafları yer aldı. 'Hayalet uçağının' Google Maps'te görüntülenmesi, hem uçağın görünmezlik yeteneklerini hem de bu tür uçakların bakım maliyetlerini gündeme getirdi. Şimdiye dek yaklaşık 111 bin beğeni toplayan görüntülere yorum yapan Reddit kullanıcıları, “Bu şeyler havada görünmez olmalı. Bir hava gösterisinde bir tane görme şansınız olursa, üzerinizde gezinirken neredeyse tamamen sessizdir" derken, bir diğeri ise uçağın "titiz ve maliyetli bir muayeneden" geçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
ABD'nin en pahalı hayalet uçağı olarak bilinen B-2 Spirit bombardıman uçağının Google Maps'de yer alan fotoğrafları tespit edildi.
Sosyal medya kullanıcıları tarafından Google Maps'te keşfedilen ve Reddit üzerinden yayınlanan görüntülerde, B-2 Spirit bombardıman uçağının fotoğrafları yer aldı.
'Hayalet uçağının' Google Maps'te görüntülenmesi, hem uçağın görünmezlik yeteneklerini hem de bu tür uçakların bakım maliyetlerini gündeme getirdi.
Şimdiye dek yaklaşık 111 bin beğeni toplayan görüntülere yorum yapan Reddit kullanıcıları, “Bu şeyler havada görünmez olmalı. Bir hava gösterisinde bir tane görme şansınız olursa, üzerinizde gezinirken neredeyse tamamen sessizdir" derken, bir diğeri ise uçağın "titiz ve maliyetli bir muayeneden" geçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Someone on Reddit found a stealth bomber in Google Maps. I love how the R/G/B bands smear for fast-moving objects in satellite imagery. Supposedly you can use that quirk to estimate speed of objects if you know a bit about the satellite. pic.twitter.com/B1TKD9t5bj