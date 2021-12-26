Afganistan Ticaret Bakanı Azizi: Afganistan ve Kazakistan ortak ticaret odası kurmak için çalışıyor

Afganistan Ticaret Bakanı Nureddin Azizi, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bahıt Sultanov ile Kabil'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Afganistan ve Kazakistan'ın ortak bir ticaret odası oluşturmak için çalıştıklarını söylediTolo News’in aktardığına göre Azizi, “Kazakistan, Afganistan'ın geniş ticari ilişkilerini sürdürdüğü ülkelerden biri ve şu anda iki ülke arasında ortak bir ticaret odası kurma yönündeki çalışmalar sürüyor” ifadelerini kullandı.Azizi, hava koridorlarının oluşturulmasının yanı sıra Afganistan'da bazı Kazak bankalarının şubelerinin açılmasının Kazakistan ile ticaretin daha da gelişmesine katkıda bulunacağını da sözlerine ekledi.Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Sultanov ise, Afganistan ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminin son 10 ayda yüzde 27 oranında düştüğünü kaydetti.Terör faaliyetleri nedeniyle Birleşmiş Milletler yaptırımları altında bulunan Taliban, 15 Ağustos'ta Kabil'e girerek ülkede yönetimi ele geçirmişti.
Afganistan Ticaret Bakanı Nureddin Azizi, Afganistan ve Kazakistan'ın ortak bir ticaret odası oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.
Afganistan Ticaret Bakanı Nureddin Azizi, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bahıt Sultanov ile Kabil'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Afganistan ve Kazakistan'ın ortak bir ticaret odası oluşturmak için çalıştıklarını söyledi
Tolo News’in aktardığına göre Azizi, “Kazakistan, Afganistan'ın geniş ticari ilişkilerini sürdürdüğü ülkelerden biri ve şu anda iki ülke arasında ortak bir ticaret odası kurma yönündeki çalışmalar sürüyor” ifadelerini kullandı.
Azizi, hava koridorlarının oluşturulmasının yanı sıra Afganistan'da bazı Kazak bankalarının şubelerinin açılmasının Kazakistan ile ticaretin daha da gelişmesine katkıda bulunacağını da sözlerine ekledi.
Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Sultanov ise, Afganistan ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminin son 10 ayda yüzde 27 oranında düştüğünü kaydetti.
Terör faaliyetleri nedeniyle Birleşmiş Milletler yaptırımları altında bulunan Taliban, 15 Ağustos'ta Kabil'e girerek ülkede yönetimi ele geçirmişti.