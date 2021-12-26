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https://tr.sputniknews.com/20211226/ahmet-agaoglu-2019-20-senaryolarini-onumuze-koymayin-elinizde-patlar-1052119601.html
Ahmet Ağaoğlu: 2019-20 senaryolarını önümüze koymayın elinizde patlar
Ahmet Ağaoğlu: 2019-20 senaryolarını önümüze koymayın elinizde patlar
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "2019-20’nin malum senaryolarını da raftan indirip, üstündeki tozu alıp, tekrar önümüze koymaya çalışırlarsa, belki... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T01:26+0300
2021-12-26T01:26+0300
spor
trabzonspor
ahmet ağaoğlu
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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'da, Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulundu. Ağaoğlu, ilk yarının bir değerlendirmesini yaparak, “İlk yarının geneliyle alakalı konuşacak olursak, hocamız ve oyuncularımızı tebrik etmekten başka söyleyecek söz bulamıyorum. Hedeflediğimiz noktada bitirdik” dedi.Ahmet Ağaoğlu, hakem hatalarıyla ilgili olarak ise şöyle konuştu:Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise, “Biz de sistem şöyle çalışıyor; aşağıdan geliyor, izlemeden geliyor, hocanın talepleri doğrultusunda geliyor. Hoca değerlendirdikten sonra o oyuncunun Trabzonspor’un mali kriterlerine uyup uymadığını kontrol ediyor ve bize geliyor. Bize 3 isim veriyor 4 isim veriyor ve biz girişimde bulunuyoruz. Ben isim konuşmam bana sormayın. Resmi olmasa da bazı oyuncularımıza aldığımız teklifler var. Yurt içi ve yurt dışından. 5-6 milyon Euro’luk bir transfer limitimiz var. Ama bu kasamızda 5 milyon Euro’muz var anlamına gelmiyor” diye konuştu.Başkan Ağaoğlu, Visca’nın transferinin sorulması üzerine ise şöyle cevap verdi, “Bu soruyu önce hocaya sormanız gerekiyor. Başakşehir’in bir oyuncusuna 2 - 3 kulübün talip olması kadar güzel bir şey yok. Başakşehir adına güzel bir şey” dedi.Ağaoğlu, sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Gervinho ve Edgar’ın lisanslarının da askıya alınacağını söyledi.
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trabzonspor, ahmet ağaoğlu

Ahmet Ağaoğlu: 2019-20 senaryolarını önümüze koymayın elinizde patlar

01:26 26.12.2021
© İHAAhmet Ağaoğlu
Ahmet Ağaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© İHA
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Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "2019-20’nin malum senaryolarını da raftan indirip, üstündeki tozu alıp, tekrar önümüze koymaya çalışırlarsa, belki bazı ince hesaplar yapıyorlarsa, sakın o topa girmesinler o top ellerinden patlar" dedi
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'da, Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.
Ağaoğlu, ilk yarının bir değerlendirmesini yaparak, “İlk yarının geneliyle alakalı konuşacak olursak, hocamız ve oyuncularımızı tebrik etmekten başka söyleyecek söz bulamıyorum. Hedeflediğimiz noktada bitirdik” dedi.

Ahmet Ağaoğlu, hakem hatalarıyla ilgili olarak ise şöyle konuştu:
“Özellikle Anadolu Kulüplerinin canının çok yandığı yerde, ligin ikinci yarısı çok çetin geçecek. Düşme hattındaki kulüpler can havliyle mücadele ediyor. Olmayan bütçeleriyle kulüplerini yönetmeye çalışıyorlar. Herkesin çok dikkatli olmasını istiyorum. 2019 - 20’nin malum senaryolarını da raftan indirip, üstündeki tozu alıp, tekrar önümüze koymaya çalışırlarsa, bir kere daha söylüyorum; Sakın ha sakın böyle bir şeye teşebbüs edilmesin. Herkes işini yapsın. Tekrar söylüyorum algı yaratılmaya çalışılıyor. Belki bazı ince hesaplar yapılıyor. Ben de şunu söylüyorum, sakın ha o topa bir daha girmeyin o top elinizde patlar.
Biz Trabzonspor kulübü olarak herkesin işini en iyi şekilde yapması için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Trabzonspor kulübü başkanı konuşuyor, 12 mikrofon, 8 - 10 kamera. Bir Anadolu Kulübü, başka bir Anadolu Kulübü oynadığında, yerel mikrofon ve ajans mikrofonları haricinde imkan bulamıyor. Eğer Allah nasip eder de, bu sezon sonunda o kupa Trabzonspor’un elinde yükselirse ki o Trabzonspor’un elinde yükselen değil aynı zamanda Anadolu Kulüplerinin adaletli ülke futbol adına verdikleri mücadele olarak yükselir. Bu kupanın sahibi sadece Trabzonspor olmaz, bu kupanın sahibi tüm Anadolu’dur hatta tüm kulüplerimizdir. Bir pozisyonda ele çarptı mı çarpmadı mı oraya verilip buraya verilmez, tabi ki hakem hataları olacaktır. Neticede oyuncunun hata yaptığı yerde hakemlerde hata yapacaktır. Oyuncunun golü atamadığı yerde hakemin de hata yapması normaldir. Bizim hata düzeyini düşürmemiz gerekiyor. Kulüpler olarak elimizden gelen gayreti gösterdik.”
Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise, “Biz de sistem şöyle çalışıyor; aşağıdan geliyor, izlemeden geliyor, hocanın talepleri doğrultusunda geliyor. Hoca değerlendirdikten sonra o oyuncunun Trabzonspor’un mali kriterlerine uyup uymadığını kontrol ediyor ve bize geliyor. Bize 3 isim veriyor 4 isim veriyor ve biz girişimde bulunuyoruz. Ben isim konuşmam bana sormayın. Resmi olmasa da bazı oyuncularımıza aldığımız teklifler var. Yurt içi ve yurt dışından. 5-6 milyon Euro’luk bir transfer limitimiz var. Ama bu kasamızda 5 milyon Euro’muz var anlamına gelmiyor” diye konuştu.
Başkan Ağaoğlu, Visca’nın transferinin sorulması üzerine ise şöyle cevap verdi, “Bu soruyu önce hocaya sormanız gerekiyor. Başakşehir’in bir oyuncusuna 2 - 3 kulübün talip olması kadar güzel bir şey yok. Başakşehir adına güzel bir şey” dedi.Ağaoğlu, sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan
Gervinho ve Edgar’ın lisanslarının da askıya alınacağını söyledi.
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