https://tr.sputniknews.com/20211226/ahmet-agaoglu-2019-20-senaryolarini-onumuze-koymayin-elinizde-patlar-1052119601.html

Ahmet Ağaoğlu: 2019-20 senaryolarını önümüze koymayın elinizde patlar

Ahmet Ağaoğlu: 2019-20 senaryolarını önümüze koymayın elinizde patlar

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "2019-20’nin malum senaryolarını da raftan indirip, üstündeki tozu alıp, tekrar önümüze koymaya çalışırlarsa, belki... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T01:26+0300

2021-12-26T01:26+0300

2021-12-26T01:26+0300

spor

trabzonspor

ahmet ağaoğlu

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'da, Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulundu. Ağaoğlu, ilk yarının bir değerlendirmesini yaparak, “İlk yarının geneliyle alakalı konuşacak olursak, hocamız ve oyuncularımızı tebrik etmekten başka söyleyecek söz bulamıyorum. Hedeflediğimiz noktada bitirdik” dedi.Ahmet Ağaoğlu, hakem hatalarıyla ilgili olarak ise şöyle konuştu:Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise, “Biz de sistem şöyle çalışıyor; aşağıdan geliyor, izlemeden geliyor, hocanın talepleri doğrultusunda geliyor. Hoca değerlendirdikten sonra o oyuncunun Trabzonspor’un mali kriterlerine uyup uymadığını kontrol ediyor ve bize geliyor. Bize 3 isim veriyor 4 isim veriyor ve biz girişimde bulunuyoruz. Ben isim konuşmam bana sormayın. Resmi olmasa da bazı oyuncularımıza aldığımız teklifler var. Yurt içi ve yurt dışından. 5-6 milyon Euro’luk bir transfer limitimiz var. Ama bu kasamızda 5 milyon Euro’muz var anlamına gelmiyor” diye konuştu.Başkan Ağaoğlu, Visca’nın transferinin sorulması üzerine ise şöyle cevap verdi, “Bu soruyu önce hocaya sormanız gerekiyor. Başakşehir’in bir oyuncusuna 2 - 3 kulübün talip olması kadar güzel bir şey yok. Başakşehir adına güzel bir şey” dedi.Ağaoğlu, sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Gervinho ve Edgar’ın lisanslarının da askıya alınacağını söyledi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trabzonspor, ahmet ağaoğlu