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https://tr.sputniknews.com/20211226/ahmet-hakan-neden-siyah-tuvalet-kgidinin-yerli-ve-millisi-uretilmiyor-1052125064.html
Ahmet Hakan: Neden siyah tuvalet kâğıdının yerli ve millisi üretilmiyor?
Ahmet Hakan: Neden siyah tuvalet kâğıdının yerli ve millisi üretilmiyor?
Ahmet Hakan, Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan'ın yurtdışından özel olarak getirttiği siyah tuvalet kağıtlarının yerli ve milli olarak üretilmesini istedi. Hakan... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T10:35+0300
2021-12-26T10:50+0300
tuvalet kağıdı
türkiye
arda turan
ahmet hakan
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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan'ın evine ziyarete giden fenomen Ala Tokel, banyodaki siyah tuvalet kağıdını sosyal medya hesabından paylaşınca gündeme oturdu. Aslıhan Doğan, gelen tepkilerden sonra canlı yayına bağlanıp "Yurt dışından siyah tuvalet kağıdı getirtiyorum" dedi. Turan'ın yurtdışından özel getirttiği siyah tuvalet kağıdının 6 tanesinin 400 TL olduğu iddia edildi.Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ise ülkenin içinde bulunduğu durumda siyah tuvalet kağıdının iyi bir fikir olduğunu yazdı. Hakan yazısında ayrıca 'Neden siyah tuvalet kâğıdının yerli ve millisi üretilmiyor?' diye de sordu:“Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, yurtdışından özel olarak siyah tuvalet kâğıdı getirtmiş.Türkiye’de bulunmuyormuş bu ürün.Nebati, muhalefetin sloganını kullandıYurtdışında ise 6 tanesi 4 yüz liradan satılıyormuş.Millet, topa tutuyor Aslıhan Doğan’ı.“Ne gerek var” diyerek detaylarda gizlenen zevklere düşmanlık edenler de var, “Millet bunca yoksulluk çekerken” diyerek popülizm yapanlar da.Fakat işin bir de göz önünde bulundurulmayan şu yönleri yok mu:Türkiye’de neden sadece beyaz tuvalet kâğıdı var?Neden siyah tuvalet kâğıdının yerli ve millisi üretilmiyor?Beyazını üretmekten daha mı pahalı siyahını üretmek?Ayrıca siyah tuvalet kâğıdı, çok iyi bir fikir değil mi?"
https://tr.sputniknews.com/20211208/tuvalet-kagidinda-fahis-artis-24lu-rulo-66-liradan-90-liraya-yukseldi-1051565050.html
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tuvalet kağıdı, arda turan, ahmet hakan

Ahmet Hakan: Neden siyah tuvalet kâğıdının yerli ve millisi üretilmiyor?

10:35 26.12.2021 (güncellendi: 10:50 26.12.2021)
© Fotoğraf : TwitterAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Ahmet Hakan, Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan'ın yurtdışından özel olarak getirttiği siyah tuvalet kağıtlarının yerli ve milli olarak üretilmesini istedi. Hakan bugünkü yazısında 6 tanesinin 400 lira olduğu iddia edilen siyah tuvalet kağıdının iyi fikir olduğunu da ifade etti.
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan'ın evine ziyarete giden fenomen Ala Tokel, banyodaki siyah tuvalet kağıdını sosyal medya hesabından paylaşınca gündeme oturdu. Aslıhan Doğan, gelen tepkilerden sonra canlı yayına bağlanıp "Yurt dışından siyah tuvalet kağıdı getirtiyorum" dedi. Turan'ın yurtdışından özel getirttiği siyah tuvalet kağıdının 6 tanesinin 400 TL olduğu iddia edildi.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ise ülkenin içinde bulunduğu durumda siyah tuvalet kağıdının iyi bir fikir olduğunu yazdı. Hakan yazısında ayrıca 'Neden siyah tuvalet kâğıdının yerli ve millisi üretilmiyor?' diye de sordu:
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, yurtdışından özel olarak siyah tuvalet kâğıdı getirtmiş.
Türkiye’de bulunmuyormuş bu ürün.
Nebati, muhalefetin sloganını kullandı
Yurtdışında ise 6 tanesi 4 yüz liradan satılıyormuş.
Millet, topa tutuyor Aslıhan Doğan’ı.
“Ne gerek var” diyerek detaylarda gizlenen zevklere düşmanlık edenler de var, “Millet bunca yoksulluk çekerken” diyerek popülizm yapanlar da.
Fakat işin bir de göz önünde bulundurulmayan şu yönleri yok mu:
Türkiye’de neden sadece beyaz tuvalet kâğıdı var?
Neden siyah tuvalet kâğıdının yerli ve millisi üretilmiyor?
Beyazını üretmekten daha mı pahalı siyahını üretmek?
Ayrıca siyah tuvalet kâğıdı, çok iyi bir fikir değil mi?"
Tuvalet kağıdı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
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