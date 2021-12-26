Ahmet Özhan: Cumhurbaşkanımız Amerikan hegemonyasıyla birlikte dolara da 'one minute' dedi

Bugünün muhalifleri aslında din karşıtlığı üzerine konumlandırıyorlar kendilerini. Ve her sanatçı muhalif olmak zorunda gibi bir algı var. Amerikan Başkanı "Türkiye'de iktidarı devirmek için muhaliflere destek olacağız" diyor. Alkışlıyorlar. Çünkü devlet, millet gibi bir zaafları, kaygıları yok. "Bunlar gitsin de kim gelirse gelsin, isterse Amerika'dan biri gelsin o yönetsin" diyorlar. Umurlarında değil. Ülkenin ekonomisi kötüye gitsin de ülke yıkılsın diye umuyorlar. Bir dakika ya... Biz Orta Asya'dan beri devlet kuruyoruz. Kimsenin hükümranlığına girmeyiz. Dolar hükümranlığı kurmaya çalışıyor Amerika. Ona da karşı koymaya çalışıyoruz.