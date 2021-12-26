https://tr.sputniknews.com/20211226/almanyanin-kendi-depolarindan-gazi-geri-gondermesini-degerlendiren-gazprom-en-rasyonel-cozum-degil-1052120973.html

Almanya'nın kendi depolarından gazı geri göndermesini değerlendiren Gazprom: En rasyonel çözüm değil

Almanya'nın kendi depolarından gazı geri göndermesini değerlendiren Gazprom: En rasyonel çözüm değil

Rus doğalgaz devi Gazprom Sözcüsü Kupriyanov, son günlerde Almanya’dan Polonya'ya ve görünüşe göre Ukrayna'ya geri dönüş usulüyle gaz tedarikinin ülkedeki... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T02:58+0300

2021-12-26T02:58+0300

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Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Rossiya 1 televizyonuna demecinde, son günlerde Almanya’dan Polonya'ya ve görünüşe göre Ukrayna'ya geri dönüş usulüyle gaz tedarikinin ülkedeki yeraltı depolama tesislerinden yapıldığını, depoların doluluk oranının düşük olması nedeniyle gazın bu şekilde tedarikinin Avrupa’nın en rasyonel çözümü olmadığını söyledi.Kupriyanov, “Mevcut verilere göre Almanya'dan Polonya'ya ve görünüşe göre Ukrayna'ya, fiziksel olarak günde 3 ila 5 milyon metreküp hacminde gaz dönüşü gözlemlendiğini belirtmek gerekir” dedi ve ekledi:Gazprom Sözcüsü ayrıca bu teslimatların yapıldığı fiyatın, Gazprom’un kontratlar çerçevesinde gerçekleştirdiği teslimat fiyatının çok üzerinde olduğunu sözlerine ekledi.‘Avrupa’ya ek gaz hacimleri tedarik etmeye hazırız’Gazprom’un eskiden de olduğu gibi Avrupa’ya uzun vadeli sözleşmeler çerçevesinde ve spot fiyatlarının altında gaz tedarik etmeye hazır olduğunu vurgulayan Kupriyanov, şunları söyledi:

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avrupa, gazprom, doğalgaz