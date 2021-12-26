Almanya'nın kendi depolarından gazı geri göndermesini değerlendiren Gazprom: En rasyonel çözüm değil

Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Rossiya 1 televizyonuna demecinde, son günlerde Almanya’dan Polonya'ya ve görünüşe göre Ukrayna'ya geri dönüş usulüyle gaz tedarikinin ülkedeki yeraltı depolama tesislerinden yapıldığını, depoların doluluk oranının düşük olması nedeniyle gazın bu şekilde tedarikinin Avrupa’nın en rasyonel çözümü olmadığını söyledi.Kupriyanov, “Mevcut verilere göre Almanya'dan Polonya'ya ve görünüşe göre Ukrayna'ya, fiziksel olarak günde 3 ila 5 milyon metreküp hacminde gaz dönüşü gözlemlendiğini belirtmek gerekir” dedi ve ekledi:Gazprom Sözcüsü ayrıca bu teslimatların yapıldığı fiyatın, Gazprom’un kontratlar çerçevesinde gerçekleştirdiği teslimat fiyatının çok üzerinde olduğunu sözlerine ekledi.‘Avrupa’ya ek gaz hacimleri tedarik etmeye hazırız’Gazprom’un eskiden de olduğu gibi Avrupa’ya uzun vadeli sözleşmeler çerçevesinde ve spot fiyatlarının altında gaz tedarik etmeye hazır olduğunu vurgulayan Kupriyanov, şunları söyledi:
Rus doğalgaz devi Gazprom Sözcüsü Kupriyanov, son günlerde Almanya’dan Polonya'ya ve görünüşe göre Ukrayna'ya geri dönüş usulüyle gaz tedarikinin ülkedeki yeraltı depolama tesislerinden yapıldığını, depoların doluluk oranının düşük olması nedeniyle gazın bu şekilde tedarikinin Avrupa’nın en rasyonel çözümü olmadığını belirtti.
Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Rossiya 1 televizyonuna demecinde, son günlerde Almanya’dan Polonya'ya ve görünüşe göre Ukrayna'ya geri dönüş usulüyle gaz tedarikinin ülkedeki yeraltı depolama tesislerinden yapıldığını, depoların doluluk oranının düşük olması nedeniyle gazın bu şekilde tedarikinin Avrupa’nın en rasyonel çözümü olmadığını söyledi.
Kupriyanov, “Mevcut verilere göre Almanya'dan Polonya'ya ve görünüşe göre Ukrayna'ya, fiziksel olarak günde 3 ila 5 milyon metreküp hacminde gaz dönüşü gözlemlendiğini belirtmek gerekir” dedi ve ekledi:
“Bununla birlikte gaz, Almanya’daki yeraltı depolama tesislerinden çekiliyor, bu depolardan zaten yüzde 47 oranında gaz alınmış durumda, oysa kış yeni başlıyor. Bu en rasyonel çözüm değil.”
Gazprom Sözcüsü ayrıca bu teslimatların yapıldığı fiyatın, Gazprom’un kontratlar çerçevesinde gerçekleştirdiği teslimat fiyatının çok üzerinde olduğunu sözlerine ekledi.
‘Avrupa’ya ek gaz hacimleri tedarik etmeye hazırız’
Gazprom’un eskiden de olduğu gibi Avrupa’ya uzun vadeli sözleşmeler çerçevesinde ve spot fiyatlarının altında gaz tedarik etmeye hazır olduğunu vurgulayan Kupriyanov, şunları söyledi:
“Gazprom, önceden olduğu gibi şimdi de mevcut uzun vadeli sözleşmeler kapsamında ek hacimler şeklinde gaz tedarik etmeye hazır ve bu teslimatların fiyatı, spot pazarındakinden çok daha düşük.”