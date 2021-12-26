https://tr.sputniknews.com/20211226/arkadasi-tarafindan-dezenfektan-ile-yakilan-cocuk-14-gunluk-yasam-mucadelesini-kaybetti-1052138773.html

Arkadaşı tarafından dezenfektan ile yakılan çocuk, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Arkadaşı tarafından dezenfektan ile yakılan çocuk, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde arkadaşı tarafından dezenfektan ile yakılan çocuk 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T20:52+0300

2021-12-26T20:52+0300

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türkiye

bursa

çocuk

ambulans

dezenfektan

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Burak A. (14) ile arkadaşı İsmail K. (13), bölgede bulunan ve dezenfektan üretimi yapan bir meslek lisesinin bahçesindeki varillerden yanlarındaki şişelere doldurdu. Daha sonra çocuk parkına giden iki arkadaş burada şakalaşmaya başladı. Bir süre sonra İsmail K. yanında bulunan dezenfektan dolu şişeyi, Burak A.'nın üzerine boşaltarak çakmakla ateşe verdi. Gencin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, su ve ceketleriyle müdahale etti. Vücudunda ağır yanık oluşan Burak A., olay yerine çağrılan ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Burak A. 14 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Burak A.'nın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.Burak A.'nın cenazesi yarın toprağa verilecek.

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bursa, çocuk, ambulans, dezenfektan