https://tr.sputniknews.com/20211226/ayhan-korkmaz-her-dogru-her-yerde-soylenmez-sozu-bu-milletin-karakterine-aykiri-1052150567.html

Ayhan Korkmaz: 'Her doğru her yerde söylenmez' sözü bu milletin karakterine aykırı

Ayhan Korkmaz: 'Her doğru her yerde söylenmez' sözü bu milletin karakterine aykırı

Ayhan Korkmaz, “‘Her doğru her yerde söylenmez’ sözü, bu milletin karakterine aykırı. Her doğru, her yerde söylenir. Ama nasıl söylenir? Adabıyla söylenir... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T23:09+0300

2021-12-26T23:09+0300

2021-12-27T12:11+0300

gündem dişi

radyo

eğitim

öğretmen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052150381_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_62e98906977aed5b1b5ab5300f71f84a.jpg

Ayhan Korkmaz: ‘Her doğru her yerde söylenmez’ sözü bu milletin karakterine aykırı Ayhan Korkmaz: ‘Her doğru her yerde söylenmez’ sözü bu milletin karakterine aykırı

Yakın tarihe kadar başta Milli Eğitim Bakanlığı’nda Daire Başkanlığı olmak üzere bürokrasinin çeşitli kademelerinde de görev alan Ayhan Korkmaz, ‘de Ayrı’ adlı otobiyografik kitabıyla Radyo Sputnik’te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’na stüdyo konuğu oldu.“Öğretmen sesini değil, sözünü yükseltmeli” diyen Ayhan Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Biz sadece okuyoruz, Türkiye artık yazmalı’Korkmaz, şöyle devam etti:“Öğretmen, okumalar biriktirerek, yazmanın kapısını açabilen kişidir. Ülkenin en önemli sıkıntısı çocukların okuduğunu anlayamaması. Avrupa ülkelerindeki en önemli ders, okuduğunu anlama dersidir. Biz sadece okuyoruz. Türkiye artık yazmalı. Öğretmen, gelecek hayallerini kurduran kişidir. Bunu da ancak çok okursanız yaparsınız.”“Anne-baba bile çocuğuna verdiğini sayar. Öğretmen saymaz, sadece verir” diyen Korkmaz, “Bizim işimiz duygu işi. Öğretmen atamaları zorlaşınca öğretmenlerin gittiği yan yol polislik oldu. Son yıllarda vatandaş-polis arasındaki problemler yüzde 40 oranında azaldı. Ülkenin huzura giden yolu, kuvvetli kılınmış öğretmenlerdir. Sebebi ne olursa olsun öğretmenin yeri sınıflardır; öğretmenler başka hiçbir meslek yapmak zorunda kalmamalılar” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211222/siniftan-cikardigi-ogrencisini-tekme-ve-yumruklarla-dovdu-adli-kontrol-karariyla-serbest-birakildi-1052027877.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

radyo, eğitim, öğretmen